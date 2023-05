Empoli-Salernitana 2-1, Zanetti: «Abbiamo costruito qualcosa di importante» Il mister dei toscani fa i complimenti ai suoi ragazzi per aver praticamente ipotecato la salvezza

L'Empoli può già festeggiare la salvezza grazie alla vittoria ottenuta al Castellani per 2-1 contro i granata. Con 11 punti di vantaggio sullo Spezia terzultimo in classifica, la compagine toscana è ormai al riparo da qualsiasi turbolenza di bassa classifica. E i commenti nel post-partita sono legati più alla stagione che al match in sé.

Zanetti e la fiducia nel gruppo fin dal primo giorno

Sulle ultime esperienze, tra Venezia ed Empoli."Io credo che ogni stagione, per un allenatore giovane, debba essere una esperienza. Abbiamo attraversato momenti duri e credo che la bravura avuta quest'anno sia stata proprio quella di riuscire a superare le difficoltà. Questa quasi-impresa è dedicata a tutti i miei ragazzi che hanno fatto davvero delle cose importanti".

Qual è stato il momento in cui ha capito che si poteva costruire qualcosa di importante. "Fin da subito. Sono stato in silenzio e ho cercato di capire come si allenavano, come ragionavano, e avevo detto che questo gruppo aveva tutto per ottenere l'obiettivo. C'era l'amicizia, spirito di rivalsa. Insomma, tutti volevamo fare qualcosa di importante e l'ho capito fin da subito".

E se Zanetti destinato a una grande, il tecnico dell'Empoli fa spallucce e guarda avanti. "Non lo so, non riesco a guardare nemmeno alla prossima partita. In questi 15 giorni mi sono sfondato di tutto davvero, di motivazioni, di lavoro, di notti insonni".