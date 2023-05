Salernitana-Udinese 3-2, le pagelle dei granata. Ora sì, si volta pagina Ultimo incontro stagionale all'Arechi che sa di chiusura del cerchio. Ora, è un'altra storiA.

Un Arechi elettrico per l'ultima partita in campionato della Salernitana ha aiutato la Bersagliera a vincere con la più grande delle rimonte mai compiute nella massima serie, da 0-2 a 3-2 contro l'Udinese di Sottil. Nonostante il turnover di Sousa e l'assenza eccellente di Dìa, congedato anzitempo per via di un infortunio, la Salernitana offre una prova di grande qualità e carattere, dimostrando una notevole verve offensiva. Il gol al 97' di Troost-Ekong verrà consegnato agli annali, non tanto per l'importanza del risultato quanto per il suo valore simbolico. Solo un anno fa, i granata venivano letteralmente schiantati sotto i colpi furiosi dei friuliani che, pur senza obiettivi, vinsero con un rotondo e inappellabile 0-4. Con questa vittoria in rimonta si può dire che si è chiuso un capitolo, quello della durissima transizione dalla B alla A. La Salernitana è squadra vera e Sousa è il suo condottiero naturale.

Le formazioni e il tabellino del match

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Troost-Ekong, Bronn, Pirola; Mazzocchi (dal 85' Iervolino), L.Coulibaly (dal 78' Bohinen), Vilhena (dal 78' Nicolussi Caviglia), Kastanos; Candreva, Botheim (dal 46' Bradaric, dal 64' Sambia); Piatek. Allenatore: Sousa. A disposizione: Ochoa, Sepe, Maggiore, Crnigoj, Bonazzoli. Allenatore: Paulo Sousa

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina (dal 86' Buta); Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Zeegelar; Thauvin (dal 76' Arslan), Nestorowski (dal 64 'Beto). A disposizione: Padelli, Piana, Abankwah, Vivaldo, Guessand, Cocetta, Centis Russo, Bassi. Allenatore: Sottil.

ARBITRO: Baroni di Firenze.

AMMONITI: U - Zeegelaar (4' e 87'), Bijol (71') S - Vilhena (37'), Kastanos (90'), Troost-Ekong (97')

GOL: Zeegelaar (25'), Nestorovski (30') Kastanos (44'), Candreva (57'), Troost-Ekong (97')

RECUPERO: 4'pt, 6'st

Salernitana-Udinese, le pagelle dei granata. Kastanos e Candreva guidano la rimonta

Fiorillo. Sousa lascia un turno di riposo a Ochoa. Il terzo portiere purtroppo è molto insicuro e potrebbe fare di più su entrambi i gol dell'Udinese. Nota di merito, però, per un intervento importante che evita la terza rete dei friuliani. Voto 5,5

Troost-Ekong. Gli manca continuità e fatica nella prima mezz'ora di gioco. Dopo il raddoppio, però, trova la concentrazione necessaria e sale di livello. Fa impazzire l'Arechi con il gol vittoria allo scadere. Voto 6,5

Bronn. Il più agguerrito del pacchetto arretrato. Sbaglia davvero poco e dall'out di destra è una garanzia. Voto 6,5

Pirola. Anche lui è una certezza. Oggi, pur senza il suo fidato Gyomber a guidare il reparto, se la cava in gran scioltezza. Voto 6,5

Mazzocchi. È tornato quel motorino instancabile che può macinare chilometri sia sulla fascia sinistra che sulla fascia destra. Oggi gioca sia col piede opposto che con il piede naturale e si rende sempre pericoloso. Ha gamba per creare superiorità numerica ed è un fattore positivo sia in attacco che in difesa. Voto 6.5 (dal (85' Iervolino. Entra e fa espellere Zeegelaar in due minuti. Buon esordio per lui, che viene ben accolto dai compagni di squadra. Voto 6,6)

Coulibaly. Il perno di centrocampo. Quando c'è lui in campo è come giocare in 12 vs 11. Non sta sbagliando più nulla e anche oggi recupera una quantità importante di palloni. Inoltre, è sempre più preciso anche in fase di impostazione. Si prende tanti applausi dal pubblico. Voto 7 (dal 78' Bohinen. Ottima prova del norvegese che entra e crea subito scompiglio. Bene sia in fase offensiva che difensiva, proprio quando la partita di enta più nervosa. Voto 6,5)

Vilhena. Oggi non protagonista, ma sempre presente quando c'è da fluidificare la manovra. Buon elemento anche in fase di pressing. Rispetto al suo arrivo, è davvero un altro giocatore. Voto 6 (dal 78' Nicolussi Caviglia. Buon ingresso in campo per il giovane centrocampista, che pur non avendo tanti minuti nelle gambe fa un buon lavoro di contenimento. Voto 6)

Kastanos. Mette la firma sul gol che riapre la partita. Lo fa con un mancino delizioso su cui Silvestri non può nulla. Dopo il gol del 2-2 di Candreva fa esplodere la sua gioia sotto la Sud. Il cipriota sembra sentire sempre di più i colori granata. Voto 7.

Candreva. Inossidabile Antonino. Leader in campo, guida per i tifosi, uomo del destino. Giganteggia e non sembra nemmeno avvertire la stanchezza tipica di fine stagione e dei primi caldi. Tanto per cambiare, segna un gol pesantissimo, quello del 2-2, con una battuta a due perfetta da calcio piazzato. Voto 7,5

Botheim. Qualche buona lettura in fase offensiva, si ritrova anche a tu per tu con Silvestri in una occasione ma viene ipnotizzato dal portiere bianconero. Non sembra il match ideale per mostrare tutte le sue caratteristiche. Voto 5,5 (dal 46' Bradaric. Entra bene in partita ma è sfortunatissimo. Esce per infortunio venti minuti dopo. Voto 6. Dal 64' Sambia. Buona presenza per lui, che si impone con autorità sia in fase difensiva che offensiva. Voto 6)

Piatek. Fa a sportellate con tutti e si muove bene in fase offensiva. Non segna, ma fa un lavoro sporco notevole, come sempre. Gioca dalla seconda metà del secondo tempo con una vistosa fasciatura in testa dopo un contrasto e, non pago, continua a buttarsi su ogni pallone. Abnegazione encomiabile. Voto 6