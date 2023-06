Salernitana: svelate la prima e la seconda maglia per la stagione 2023/2024 Le divise sono state presentate in occasione della festa "Avanti Bersagliera Night"

Durante la grande festa granata di ieri sera in Piazza della Concordia (la "Avanti Bersagliera Night") sono state presentate in esclusiva le nuove maglie per la stagione 2023/2024. Le maglie sono state presentate in anticipo rispetto ai soliti tempi della Salernitana, suggerendo una programmazione sempre più accurata anche in altri aspetti.

Un riscontro decisamente positivo per le nuove maglie della Bersagliera

La prima maglia si distingue per l'eleganza, la sobrietà e l'utilizzo di pochi ma incisivi dettagli. Il kit per la trasferta, invece, si caratterizza per gli storici colori del bianco e del celeste, con quest'ultimo che riprende espressamente le maioliche mediterranee. Inoltre, osservando attentamente, si può rilevare il profilo del golfo salernitano. Entrambi i completini sono stati accolti con grande entusiasmo dalla tifoseria, ricevendo quasi solo feedback positivi. Anche per quest'anno, Il vestiario granata è firmato dalla società Zeus Sport.