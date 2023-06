Cremonese-Salernitana, Ballardini 2-0: «Possiamo contare su questi ragazzi» Il tecnico dei grigiorossi non si sbilancia sul suo futuro a Cremona

Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, si esprime in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 sulla Salernitana. «Questa vittoria ti fa capire che hai un gruppo di ragazzi sui quali sai di poter contare. L'analisi sarà quella di tutta la stagione, per capire dove si è fatto bene e dove no. Analizzeremo bene la squadra e i singoli giocatori e il carattere di ognuno. C'è bisogno di fare una analisi complessiva della stagione. Io Parto dai dati oggettivi, che dicono che in 20 partite di campionato e 4 di Coppa abbiamo fatto 20 punti in campionato e siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia. Confermo le sensazioni iniziali, ho a che fare con ragazzi seri che ci tenevano a far bene».

Ballardini non scioglie la riserva

Se l'anno prossimo Ballardini sarà ancora a Cremona: «Non ci giro attorno, prima di tutto bisogna analizzare cosa è stato fatto quest'anno, poi dopo si può parlare d'altro». E su Cosa chiederà alla società, Ballardini è sintetico. «Bisogna che prima si capisca bene quello che è stato fatto quest'anno. Se lo capiamo, nel bene e nel male, tutti noi possiamo crescere».