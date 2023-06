Salernitana Nazionale: gol per Kastanos, scampoli per Gyomber Nonostante una sconfitta per 3-1, Il capitano cipriota si è messo in evidenza contro la Norvegia

È tempo di nazionali e la Salernitana continua a mandare giocatori in giro per il mondo a vestire le casacche delle rispettive nazionali. Nella giornata di ieri, 20 giugno, è toccato a Grigoris Kastanos (Norvegia-Cipro) e Norbert Gyomber (Liechtenstein-Slovacchia).

Kastanos, oro di Salerno. Cipro sconfitta ma il capitano è tra i migliori in campo

Continua il periodo d'oro per il centrocampista granata. Nonostante la sconfitta della sua Cipro contro la ben più quotata Norvegia di Haaland, il calciatore della Salernitana ha messo a segno la rete del 3-1 al 90esimo minuto. Secondo le valutazioni, Kastanos è l'unico giocatore della compagine cipriota che è andato ben al di sopra della sufficienza, con una valutazione media di 7.7. Le altre marcature sono di Solbakken (12') e Haaland (56' e 60').

Scampoli di partita, invece, per Norbert Gyomber, nel match della sua Slovacchia contro il Liechtenstein. Una partita a senso unico che, però, è stata decisa sul finale di primo tempo con gol di Vavro. Il pilastro della retroguardia granata è entrato solo all'89esimo minuto per sostituire proprio l'autore del gol della vittoria. Gyomber è stato in campo per gli ultimi 8-9 minuti di gioco (ben 7' di recupero) e ha assolto agilmente ai suoi compiti difensivi.

Negli ultimi incontri di Slovenia (18 giugno contro la Danimarca, 1-1) e Mali (vittoria fuori casa con il Congo per 0-2), panchina per Crnigoj e Coulibaly.

Grande attesa per l'Europeo Under 21: domani c'è Italia-Francia

C'è grande attesa per l'inizio di questi europei under 21, che cominciano proprio nella giornata odierna. Domani scenderà in campo l'Italia per il primo big match del torneo contro i cugini francesi. A far parte della delegazione di azzurrini ci sono sia Matteo Lovato che Lorenzo Pirola, entrambi di proprietà della Salernitana. Una vetrina potenzialmente molto importante per mettersi in mostra e far salire ulteriormente le loro quotazioni. Sarà protagonista con la Norvegia Under 21, invece, Erik Botheim.