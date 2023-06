Salernitana in nazionale: Pirola uomo-chiave ma passa la Francia Com'è andata la prima giornata dell'europeo Under 21 per i calciatori granata

Comincia con una sconfitta il percorso in questo europeo under 21 per tutti e tre i giocatori granata impegnati nelle rispettive nazionali. Pirola si è reso protagonista di una prestazione più che discreta contro la Francia U21, che ha vinto per 2-1 tra mille polemiche. Pirola è risultato il migliore di tutto il pacchetto arretrato, composto dallo stesso Lorenzo Pirola come centrale difensivo, Scalvini, Okoli e i braccetti Bellanova e Udogie (questi ultimi posti come quinti di centrocampo).

Nelle ultime uscite nazionali dei granata, il giocatore messosi maggiormente in mostra è stato Grigoris Kastanos.

Francia U21- Italia U21: 2-1. Pirola leader della difesa. Lovato ammonito senza giocare

Lorenzo Pirola si è ritrovato a dover comandare la retroguardia e a intervenire in almeno un paio di occasioni per salvare il risultato. Viene beffato solo in una occasione, dal colpo di tacco del centravanti Kalimuendo. Il leader della retroguardia azzurrina è uscito al 75esimo minuto per far posto a Cancellieri. Nel match tra Italia U21 e Francia U21, Matteo Lovato non ha trovato minutaggio. Tuttavia, ha rimediato un cartellino giallo dalla panchina per proteste.

Esordio amaro anche per capitan Botheim

Anche per il terzo giocatore granata impegnato in questo europeo Under 21 l'esordio non è dei migliori. Il capitano della Norvegia Under 21, Erik Botheim, esce sconfitto dal match contro i coetanei della Svizzera. La Norvegia passa subito in vantaggio con Ceide (19') ma poi soccombe sotto i colpi di Nodye (36') e Imeri (56'). Erik Botheim non ha partecipato all'azione del gol ma ha fatto un buon lavoro di movimento, mostrando quelle qualità intraviste anche all'ombra dell'Arechi.

I prossimi impegni dei "granatini"

Il prossimo appuntamento è fissato tra due giorni: il 25 giugno l'Italia affronterà la Svizzera e la Norvegia giocherà contro la Francia. Una partita già da dentro o fuori per entrambe le compagini, che arriveranno a sfidarsi nella terza, decisiva giornata del gruppo D.