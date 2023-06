Curva Nord Arechi: si attende la fumata bianca per l'ok alla riapertura Prosegue il confronto tra Comune e club, si cerca una soluzione definitiva

Nella giornata di ieri, l'amministratore delegato Maurizio MIlan ha parlato della necessità di aprire quanto prima la Curva Nord, per tornare a disporre di uno stadio a capienza piena. È l'elemento centrale nella discussione tra la società di via Allende e l'amministrazione comunale. Secondo le indiscrezioni raccolto da Cronache di Salerno, nella giornata di domani 26 giugno ci dovrebbero essere importanti novità riguardante l'apertura della Nord.

Via i parcheggi a favore di una maggior mobilità attraverso i trasporti pubblici

L'idea chiave per risolvere i problemi di viabilità e sicurezza dovrebbero prevedere, stando a quanto si apprende, la rimozione dei parcheggi antistanti lo stadio Arechi (seppur non sia stata specificata fino a che punto). L'obiettivo posto dagli amministratori locali è quello di incentivare l'uso del trasporto pubblico ed evitare gli ingorghi del post-partita. Queste modifiche avrebbero a che vedere anche con la necessità di riservare un parcheggio alla tifoseria ospite (elemento attualmente non presente).

Per assessore all'urbanistica "si troverà una soluzione"

Brigante ha affermato che tra gli obiettivi delle modifiche di adeguamento previste "C'è anche l’utilizzazione dello stadio per un periodo intermedio che permetta di usarlo in maniera piena dopo la rivendicazione della potenzialità perchè la capienza è passata da 18mila a 32mila posti. C’era un limite sulle condizioni statiche e adesso si deve fare un adeguamento di funzioni legati alla sicurezza e alle possibilità di esercizio. Ci stanno lavorando, credo che i passi che stanno facendo sono completi. Si troverà una soluzione, non so bene se definitiva o provvisoria, per poter utilizzare lo stadio in maniera completa".