Salernitana nazionale, Pirola goleador e decisivo con l'Under 21: esordio Lovato Momento straordinario per il difensore che mette a referto il gol del vantaggio contro la Svizzera

L'Italia Under 21 reagisce immediatamente dopo la sconfitta nella gara d'esordio dell'europeo contro la Francia e si prende la vittoria sul filo di lana contro la Svizzera Under 21. Gli azzurrini ora sono a pari punti proprio con la Svizzera e attendono il risultato di stasera tra Francia U21 e Norvegia U21 (con quest'ultima capitanata dall'altro giocatore granata Erik Botheim).

Pirola sblocca il match e si conferma come miglior difensore degli azzurrini

Mister Nicolato ha voluto dare fiducia a Lorenzo Pirola, che già nel match con la Francia fu il migliore del pacchetto arretrato. Il talento granata ha così ripagato con gli interessi questa fiducia, mettendo a segno il gol del vantaggio iniziale degli azzurrini dopo appena 6 minuti di gioco. Il colpo di testa di Pirola sul tiro dalla bandiera di Sandro Tonali (approdato di recente al Newcastle) non lascia scampo al portiere avversario. Poi, sono arrivati anche i gol di Gnonto e Parisi. Sul 3-0, gli azzurrini hanno abbassato i ritmi e hanno sofferto un blackout che ha permesso agli elvetici di riportarsi a un gol di distanza (con gol in rapida successione di Imeri al 47' e Amdouni al 52').

La staffetta Pirola-Lovato e una vittoria fondamentale. Alla prossima, scontro decisivo con Botheim

Il giovane giocatore granata è poi uscito al 71esimo per far posto proprio al suo compagno di squadra: Mattia Lovato. Oltre al gol, Pirola si è reso protagonista di una prestazione importante e continua a mettersi in mostra. Lovato, invece, ha sofferto maggiormente la pressione e il momentum della Svizzera, che ha provato a portare a casa almeno un pareggio. Alla fine, però, il marcatore è rimasto bloccato sul 3-2 per l'Italia. Gli azzurrini vincono - seppur non convincendo a pieno - e si preparano ad affrontare la Norvegia di Botheim nell'ultimo, decisivo match del girone D.