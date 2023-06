Campagna abbonamenti Salernitana 2023/2024, via libera anche a vendita cartacea La società di via Allende ha notificato il cambio per venire incontro alle esigenze dei tifosi

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento anche in formato cartaceo dal 5 al 12 luglio in promozione per i vecchi abbonati. Dal 13 al 31 luglio sarà possibile acquistare gli abbonamenti cartacei in vendita libera.

Le differenza sostanziali tra l'acquisto in cartaceo e in digitale

Stando alla nota stampa della società granata, c'è però una differenza sostanziale - e potenzialmente molto importante - tra chi acquista online e chi, invece, nei punti fisici dedicati. "Coloro che sottoscriveranno l’abbonamento cartaceo non potranno usufruire del “cambio utilizzatore” previsto per gli abbonamenti digitali. In caso di furto, smarrimento o deterioramento dell’abbonamento cartaceo non sarà possibile, in nessun caso, emettere un abbonamento sostitutivo, omaggio o qualsiasi titolo equipollente, tale regola vale anche per l’acquisto di un singolo titolo. I sottoscrittori degli abbonamenti in modalità cartacea non potranno usufruire della promo “porta un amico”.

Da oggi, attivabile anche la Hippo card

Maurizio Milan aveva già annunciato in conferenza stampa le novità riguardanti la fidelity card (rinominata "Hippo card"). Questa potrà essere sottoscritta a partire da oggi, 28 giugno. L'amministratore delegato aveva annunciato in conferenza stampa che "la nuova Hippo Card sarà possibile attivarla dal 28 giugno al 4 luglio in prelazione con una scontistica, una nuova card che permetterà l’accesso a diversi servizi e il cui restyling grafico legato alla storia granata è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale 19 giugno 1919”.