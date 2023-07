Salernitana, novità anche per il settore giovanile: Primavera a Scarlato Definiti gli organigrammi tecnici per la prossima stagione: torna anche Luca Fusco

Non c’è soltanto l’organizzazione della prima squadra nella mente di Danilo Iervolino. Il presidente della Salernitana, sin dal suo insediamento, ha ribadito la volontà di costruire un settore giovanile forte ed in grado di sfornare i talenti del futuro. Un progetto ambizioso e complesso che avrà bisogno di tempo per svilupparsi e dare risultati.

Intanto la Salernitana sta provando a mettere basi sempre più solide. Non a caso la società ha deciso di rafforzare anche lo scouting, individuando in Francesco Pistolesi (ex dg della Viterbese) la figura che si occuperà di visionare i giovani calciatori.

Confermato nel ruolo di responsabile Stefano Colantuono: l’ex allenatore, d’intesa con il ds Morgan De Sanctis, ha praticamente definito gli organigrammi delle squadre giovanili. La novità principale riguarderà la formazione Primavera che, dopo la retrocessione dello scorso anno (cancellata dall’imminente ripescaggio), va a caccia del riscatto. Non a caso la società granata ha deciso di affidare la panchina a Gennaro Scarlato, ex difensore che è reduce da un’esperienza importante con la Primavera del Benevento. Con i giallorossi ha centrato una storica qualificazione ai play-off del campionato Primavera. A maggio scorso Scarlato aveva ufficializzato il suo addio al club del presidente Oreste Vigorito: "Si conclude la mia esperienza a Benevento, dopo quattro stagioni e dopo aver raggiunto una storica qualificazione ai play off del campionato Primavera. Grazie a tutti”, aveva scritto sui social l’allenatore napoletano che, ora, è pronto a ripartire dalla Salernitana. Le parti hanno raggiunto un'intesa di massima che sarà ratificata a breve.

Altra novità riguarderà la panchina dell’Under 17 che sarà affidata a Luca Fusco, lo scorso anno allenatore della Primavera prima dell’avvicendamento con Rodolfo Vanoli. Conferme, invece, per Di Giacomo, Cerrato, Landi e De Santis.