Campagna abbonamenti Salernitana: più di 3mila in 48 ore ma disagi al botteghino I rinnovi procedono spediti, nonostante alcune complicazioni tecniche

A 48 ore dall'apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024, sono stati sottoscritti già 3.092 carnet. Oggi, inoltre, si è dato il via anche alla vendita degli abbonamenti per le famiglie. Opzione su cui l'amministratore delegato dei granata, Maurizio Milan, punta parecchio, nel tentativo di mantenere e rafforzare la tradizione che va "di padre in figlio".

Buoni numeri ma ancora troppi disagi

Come affermavamo già nella giornata di ieri, la campagna abbonamenti per la prossima stagione di Serie A (la terza consecutiva per la Bersagliera) è partita decisamente bene, con oltre 1.600 sottoscrizioni da parte dei vecchi abbonati. Questa mattina sono stati aperti i botteghini dell'Arechi per sottoscrivere abbonamenti con sconto famiglia. Nonostante l'ottima risposta da parte dei tifosi, va segnalato che ci sono stati vari disagi di natura tecnica - principalmente, problemi alla linea - che hanno rallentato (e non di poco) le operazioni di emissione degli abbonamenti. A causa dei ritardi, sono stati aperti altri due sportelli (inizialmente era solo uno) ma questo non ha risolto a pieno il problema.

Necessaria maggior attenzione verso i tifosi

Nonostante questa estate sia ancora mite, la temperatura all'esterno dell'Arechi è comunque molto alta e senza zone d'ombra a disposizione per i tifosi. In tanti sono rimasti sotto il sole per più di un'ora in attesa del proprio turno e alcuni hanno dovuto rinunciare per evitare brutte conseguenze. In questo, la società di via Allende non si è fatta trovare pronta e si spera in correttivi rapidi per la prossima data in cui sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti family.