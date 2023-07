Campagna abbonamenti Salernitana: oltre 1.600 carnet nel giorno di lancio Si tratta di un dato molto incoraggiante, se si considerano alcuni importanti fattori

Comincia bene la campagna abbonamenti della Salernitana per la stagione 2023/2024. Da oggi, 5 luglio, e fino alla mezzanotte del 12 luglio, sarà possibile per tutti i vecchi abbonati procedere al rinnovo del carnet con una tariffa agevolata. E in questa giornata, nonostante anche uno stop temporaneo nel pomeriggio, i rinnovi sottoscritti sono stati 1.671. Un dato notevole che non considera ancora le richieste di rinnovo con rateizzazione in 12 mesi, per le quali ci sarà bisogno di un passaggio ulteriore.

La campagna parte bene: un numero più basso dell'anno scorso ma che non preoccupa

Si tratta di un dato incoraggiante, se si considerano tutti gli elementi di contorno non riguardanti il semplice dato numero. Nonostante rispetto all'anno scorso siano stati sottoscritti un centinaio di rinnovi in meno (facendo riferimento solo al giorno di lancio della campagna), per questa stagione la finestra temporale per il rinnovo dell'abbonamento è più lunga e soprattutto non tiene ancora conto, come scritto anteriormente, delle richieste di sottoscrizione attraverso forme di pagamento diverse. A questo va aggiunto che in questa giornata di apertura di campagna, ci sono stati alcuni problemi tecnici durante il primo pomeriggio che hanno impedito ai possessori di un abbonamento per la stagione 2022/2023 di procedere con il rinnovo.

L'obiettivo della società

L'obiettivo di patron Iervolino è quello di arrivare a 12.000 abbonamenti, andando a coprire circa la metà della capienza attuale. Non si considera, infatti, la Curva Nord, che per ragioni ben note - legate all'incertezza sui tempi di riapertura - è stata tenuta fuori dalla campagna.

L'anno scorso, le tessere staccate furono sull'ordine delle 8.000 unità. La campagna è sicuramente molto lunga e ci sarà modo di arrivare a una cifra a quattro zeri. Molto potrebbe dipendere dagli sviluppi in sede di mercato. Storicamente, cessioni dolorose e grandi colpi influiscono sull'andamento della campagna abbonamenti.