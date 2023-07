Salernitana, svelato programma di amichevoli: a fine mese si gioca a Frosinone Due incontri di basso profilo a Rivisondoli e poi il primo test contro una squadra neopromossa

I granata cominciano la loro stagione 2023/2024 con le visite mediche prima del ritiro di Rivisondoli, fissato tra il 10 e il 27 luglio. Questa mattina, primo allenamento per mister Sousa e i suoi ragazzi, con pochi elementi ancora in permesso. Contestualmente al primo allenamento, è stato svelato anche il calendario di amichevoli previsto per questo mese di luglio. Gli appuntamenti saranno tre in tutto. Due amichevoli andranno in scena al Comunale di Rivisondoli: il 19 luglio alle 17:00 i granata affrontano il Delfino Curi Pescara. Domenica 23 luglio, alla stessa ora, la Bersagliera sfida il Picerno. L'incontro di luglio più atteso è sicuramente quello con il neopromosso Frosinone. Probabilmente, gli stessi ciociari hanno una gran voglia di mettersi alla prova e cominciare a tastare la prossima Serie A.

Considerando che per il primo impegno ufficiale della nuova stagione bisognerà aspettare il 20 agosto (in cui i granata andranno di scena all'Olimpico e si troveranno contro la Roma di José Mourinho), c'è sempre la possibilità che la dirigenza inserisca qualche altro test nella prima metà del mese.

Il calendario delle amichevoli per il mese di luglio

Di seguito, l'elenco delle amichevoli programmate per il mese di luglio.

Mercoledì 19/07 Ore 17:00 – Stadio Comunale, Rivisondoli

SALERNITANA – Delfino Curi Pescara

Domenica 23/07 Ore 17:00 – Stadio Comunale, Rivisondoli

SALERNITANA – Picerno

Sabato 29/07 Ore 18:00 – Stadio “Benito Stirpe”, Frosinone

Frosinone – SALERNITANA