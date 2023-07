Stadio Arechi, fumata grigia in Prefettura per la riapertura della Curva Nord Il settore non sarà riaperto in tempo per l’inizio del campionato

Rischiano di allungarsi nuovamente i tempi per la riapertura integrale della Curva Nord dello stadio Arechi. È quanto emerso dalla riunione fiume svoltasi questa mattina in Prefettura, alla presenza del Comune di Salerno (sindaco Enzo Napoli, capo staff Enzo Luciano e Felice Marotta) e della Salernitana (ad Maurizio Milan) e dei rappresentanti di Prefettura e Questura. «Si tratta di un progetto a quattro mani per il quale occorrono tempi e risorse molto importanti, ci stiamo lavorando ma per l'inizio del campionato non se ne parla proprio in quanto sono lavori complessi», ha detto Felice Marotta, delegato del Comune ai rapporti con la Salernitana.

La riunione si è protratta per oltre due ore ed è terminata con una fumata grigia. Comune e Salernitana hanno presentato a Prefettura e Questura il nuovo progetto che, tra le varie cose, prevede la realizzazione del parcheggio per gli ospiti alle spalle del settore Distinti. Al momento non è ancora chiaro se il piano sia stato accettato in blocco dalle autorità di pubblica sicurezza o se serviranno modifiche ed integrazioni.

La Salernitana - che si farà carico della realizzazione dei lavori salvo poi scorporare i costi sostenuti dalle rate per l'utilizzo dello stadio - avrebbe voluto accelerare l'iter per la riapertura della Nord, anche al fine di realizzare iniziative promozioni e tariffe speciali per le famiglie. I tempi, però, rischiano di essere ancora molto lunghi.