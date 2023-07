Curva Nord, affondo del Salerno Club 2010: «Basta prese in giro» «Pretendiamo rispetto e la gestione dello stadio alla società»

Gli strascichi della querelle sulla Curva Nord (che non sarà riaperta entro l'inizio del campionato, salvo ribaltoni dell'ultima ora) si fanno sentire e i supporter granata si schierano a favore della società di via Allende. Il Salerno Club 2010 ha condiviso una nota stampa dai toni accesi in cui si responsabilizza l'Amministrazione Comunale dei gravi ritardi nella riapertura del settore chiuso ormai da tanti, troppi anni, a tifosi locali e ospiti.

La nota stampa del Salerno Club 2010: L'amministrazione fa proclami, ma è presa in giro

Il comunicato esordisce augurando il meglio alla squadra per la prossima annata. «In bocca al lupo alla Salernitana per l’avvio della nuova stagione. Nel contempo apprendiamo con profondo rammarico e sopratutto mancanza di rispetto verso la città di Salerno e della sua tifoseria, la notizia della mancata riapertura della Curva Nord dopo mesi di proclami da parte della Amministrazione Comunale per scritto del primo cittadino che sui propri post dichiarava che da questa stagione "la Curva nord sarebbe stata riaperta", concludendo che questi erano "Fatti concreti che tutti possono e potranno verificare". Noi abbiamo verificato l’ennesima presa in giro di coloro che a partire dall’Amministrazione, e non ultimi quelli che hanno partecipato ai tavoli di lavoro e rassicurato la tifoseria, si sono rilevati non attendibili rispetto ai fatti attuali perché “non ci sono i tempi ed i soldi” e dunque nei tanti incontri che si sono realizzati nessuno dei partecipanti si è accorto che non esisteva copertura economica pubblica per essere realizzato?». «Ora Basta - chiude il comunicato - Pretendiamo rispetto e la gestione dello stadio alla società Salernitana".