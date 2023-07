Salernitana, campagna abbonamenti: news su vendita libera e per disabili La comunicazione della società

Mentre procede spedita la campagna di sottoscrizione abbonamenti (in questo momento aperta ai possessori di abbonamento nella stagione precedente e a chi vuole usufruire dell'opzione family), la Salernitana comunica una variazione riguardo l'apertura della vendita libera e specifica l'iter per i diversamente abili che vogliono fare richiesta di abbonamento.

Vendita libera posticipata di un giorno. Il comunicato

«L’U.S. Salernitana 1919 comunica che la vendita libera per la sottoscrizione degli abbonamenti 23/24 non partirà giovedì 13 luglio come precedentemente comunicato ma venerdì 14 luglio alle ore 10:00».

Possibile che la vendita libera posticipata sia determinata anche dai problemi tecnici avuti nei primi giorni della campagna.

L'iter per i diversamente abili

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che le richieste per abbonamenti diversamente abili disponibili settori Distinti Inferiori e Tribuna Verde Sud potranno essere inviate all’indirizzo mail abbonamentidiversamenteabili@ussalernitana1919.it a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 12 luglio fino alle ore 23:59 di domenica 30 luglio al prezzo di 95€ per i diversamente abili e 300€ per gli accompagnatori.

Nei giorni 18, 20 e 25 luglio dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti diversamente abili anche al botteghino al Varco 1 dello Stadio “Arechi”.

Per la sottoscrizione di abbonamenti diversamente abili occorre fornire la seguente documentazione: