Salernitana, campagna abbonamenti a gonfie vele: il dato aggiornato Buona la risposta della torcida granata in questa prima fase

La campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024 della Salernitana procede spedita. Nonostante non sia ancora terminata la fase dedicata ai rinnovi dei vecchi abbonati (quella libera si aprirà il 14 luglio), il numero di carnet sottoscritti è già a quota 5.312. Siamo quindi già oltre il 50% delle tessere sottoscritte lo scorso anno. Va ricordato, inoltre, che in questo dato non sono considerate tante tessere in procinto di essere sottoscritte - già richieste - che necessitano di un passaggio ulteriore, legato alla rateizzazione del pagamento (in 12 mensilità). Inoltre, molte famiglie devono ancora sottoscrivere l'abbonamento, considerando che la documentazione va presentata in formato cartaceo direttamente al botteghino dell'Arechi e i giorni di apertura sono ancora limitati.

A partire da oggi, mercoledì 12 luglio, poi, sarà possibile sottoscrivere anche l'abbonamento per i tifosi diversamenti abili e relativi accompagnatori.

Verso cifre a quattro zeri?

Patron Iervolino si auspicava un dato vicino ai 12.000 abbonati. Parliamo di circa 4.000 carnet in più rispetto alla passata stagione. Stante le premesse e i numeri attuali, sembra "cosa fatta" il superamento del numero di abbonamenti dello scorso anno. La speranza è di arrivare almeno a quota diecimila. Poi, il calciomercato potrebbe agire come un fattore di crescita o di un eventuale rallentamento. Se si dovesse concretizzare l'operazione Miretti e si riuscisse a trattenere Boulaye Dia, la piazza potrebbe rispondere in maniera estremamente positiva, dando una ulteriore accelerata a questa già positiva campagna abbonamenti 2023/2024.