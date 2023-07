Salernitana, prezzi popolari per le amichevoli a Rivisondoli: domani la "prima" Per gli uomini di Sousa test contro il Delfino Curi

Primi test per i granata che sfideranno, nel giro di una settimana, il Delfino Curi Pescara (squadra di Eccellenza) e il Picerno (formazione militante in Lega Pro). La società ha svelato i prezzi dei biglietti per le due partite. La prima in particolare, con il Delfino Curi Pescara, sarà a prezzi estremamente popolari.

Primi due appuntamenti amichevoli per i granata, prima di test più impegnativi

Mercoledì 19/7 Ore 17:00

Salernitana – Delfino Curi Pescara

Tribuna: 5,00€

Curva: 2,50€

Under 12 omaggio con accompagnatore che acquista tagliando intero.

Domenica 23/07 Ore 17:00

Salernitana – Picerno

Tribuna: 10,00€

Curva: 5,00€

Under 12 omaggio con accompagnatore che acquista tagliando intero.

Sarà possibile acquistare i tagliandi per le gare amichevoli presso il Temporary Store nel ritiro di Rivisondoli martedì 18/7 e sabato 22/7 e presso lo Stadio Comunale nel giorno della gara a partire dalle ore 10:00.

A fine mese, la sfida con il Frosinone

Il match con il Picerno porterà i granata verso la fase finale del ritiro di Rivisondoli (che si chiuderà il 27 luglio). La seconda fase si svolgerà nel Lazio, a Fiuggi. In quei giorni, la Salernitana preparerà il primo appuntamento davvero impegnativo contro una squadra di pari categoria: il Frosinone (29 luglio alle ore 18:00). I ciociari sono attesi da un campionato difficile, con tutte le problematiche legate al salto di categoria. Per le due compagini, si tratterà di un test importante per capire quanto si è pronti per la prossima stagione, che inizierà ufficialmente tra poco più di un mese.