Salernitana-Delfino Curi Pescara 3-0: tris granata nella prima uscita stagionale Di Boultam, Mazzocchi e Kastanos le reti del cavalluccio marino

Primo test molto interessante per la Salernitana contro il Delfino Curi Pescara, in quella che è la prima partita della nuova stagione. Mister Sousa ha dato spazio a quasi tutti i giocatori della rosa. Spiccano, ancora una volta, le assenze di Bonazzoli e Sepe, entrambi dati per partenti. I granata vincono per 3-0 con reti di Boultam (14'), Mazzocchi (26'), Kastanos (47') e senza mai rischiare nulla. Il prossimo impegno sarà contro il Picerno (squadra di Lega Pro approdata quest'anno ai play-off) il 23 luglio alle ore 18.

Segnali positivi da Sambia. Sfait sorpresa di giornata

I granata scendono in campo per la prima delle due amichevoli previste nel ritiro di Rivisondoli con una formazione composta quasi unicamente da seconde e terze linee. L'unico giocatore rientrante tra i titolari è Mazzocchi. Nel primo tempo spiccano, per impegno e giocate interessanti, sia Junior Sambia (in crescendo fin dalla fine della passata stagione) che Sfait, Motoc e Boultam (quest'ultimo autore del gol dell'1-0). In particolare, il centrocampista 18enne Sfait sembra aver dato i segnali più incoraggianti. Nel complesso, buon primo tempo della Salernitana dal punto di vista difensivo - mai in affanno - e qualche imprecisione di troppo in fase offensiva.

Rimandato Valencia, sprecone Botheim

Nel secondo tempo, entrano invece le prime linee e subito si vede la differenza, con un gol lampo messo a segno da Kastanos che, al primo pallone toccato, mette il pallone in porta con una bella conclusione dal limite. Proprio Kastanos e il veterano Gyomber sono i migliori in campo. La nota stonata di giornata è lo scarso apporto del cileno Valencia, che non è mai riuscito a pungere, nonostante sia stato schierato come terminale offensivo di riferimento. Dopo il cooling break del 68esimo minuto, entra Botheim al posto di Valencia e si fa subito vedere in avanti impegnando il portiere del Delfino Curi Pescara.

Al 76esimo i biancoazzurri eseguono una girandola di cambi in cui viene rivoluzionata la squadra per far spazio ai più giovani. I ritmi si abbassano drasticamente, complice anche il forte caldo (con temperature percepite costantemente al di sopra dei 30 gradi). Al 76esimo arriva anche la rete del 4-0 con un'ottima manovra da sinistra a destra e viceversa, con verticalizzazione finale verso Bradaric che insacca in porta. L'esterno, però, era in fuorigioco. Quando mancano pochi minuti alla fine del match, di nuovo Botheim riesce a farsi trovare in posizione su assist perfetto di Bradaric ma sbaglia l'appoggio in porta. Nemmeno due minuti dopo, di nuovo il norvegese viene imbeccato benissimo nel cuore dell'area di rigore ma l'ariete viene irretito dal giovanissimo Mercurio (portiere classe 2007).

Solidità difensiva, incertezza offensiva

Il primo match della nuova stagione mostra una Salernitana sempre con il pallino del gioco e senza mai correre pericoli. Chiaramente c'è troppa differenza di valori, nonostante la pesantezza dei carichi di lavoro di questa prima settimana e mezzo a Rivisondoli. La fase offensiva rimane invece un rebus, con le punte che non convincono. Impressioni che, sostanzialmente, confermano la bontà delle parole di Iervolino circa la necessità di andare alla ricerca di una prima punta, al di là di come finirà con il bomber senegalese Boulaye Dia.

Le formazioni di Pescara-Salernitana e il tabellino del match

SALERNITANA - 1^ tempo (4-2-3-1): Fiorillo; Sambia, Fazio, Motoc (dal 29' Pirola), Mazzocchi; Iervolino, Mamadou Coulibaly; Sfait, Maggiore, Boultam; Valencia.

SALERNITANA 2^ tempo: (4-2-3-1): De Matteis, Mantovani, Gyomber, Bronn, Bradaric; Lassana Coulibaly, Maggiore; Candreva, Sfait, Kastanos; Valencia (dal 70' Botheim).

DELFINO CURI PESCARA: Calore, Lupo, Paolilli, Cancelli, Bocchio, Rossi, Greco, Martella, Scotti, Olivi, Salvatore. All: Bonati.

Arbitro: Di Marco di Ciampino (Del Giovane - Albano Laziale /Dei Giudici - Latina. IV uomo: Baroni).

RETI: Boultam (14'), Mazzocchi (26'), Kastanos (47')