Daniliuc, visita specialistica al Campolongo Hospital Il difensore austriaco ha lasciato il ritiro per un controllo

Visita specialistica per Flavius Daniliuc della Salernitana presso il Campolongo Hospital, Casa di Cura specializzata in ortopedia e in medicina fisica e riabilitativa.

In foto, Flavius Daniliuc ed il responsabile area medica della U.S. Salernitana 1919 Italo Leo con Maura Camisa, Vice Direttrice Generale del Campolongo Hospital, Antonio Lambiase, Specialista in ortopedia, e Marcello Zappia, specialista in radiologia docente Università degli Studi del Molise.

Saltata la prima amichevole stagionale

Il giocatore è stato agli ordini di mister Sousa nel ritiro di Rivisondoli ma non è sceso in campo nel primo match della stagione contro la giovane compagine del Delfino Curi Pescara (partita finita 3-0 per i granata con gol di Boultam, Mazzocchi e Kastanos). Non ci sono ancora notizie sul suo possibile impiego nella prossima sfida contro il Picerno.

Il forte difensore austriaco è uno degli elementi di maggior prospettiva della rosa. Nella scorsa stagione, però, ha avuto più di una noia muscolare, vista anche la massa che lo potrebbe rendere più soggetto ad infortuni. Per questa ragione, la visita a un centro specialistico come quella del Campolongo Hospital può essere vista come una premura aggiuntiva per uno dei pezzi pregiati della rosa granata.