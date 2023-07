Salernitana, stagione al via il 13 agosto contro la Ternana in Coppa Italia Il primo impegno ufficiale della nuova stagione allo stadio Arechi

Come riporta il sito della Salernitana, "La nuova stagione della Salernitana prenderà ufficialmente il via con l’esordio in Coppa Italia nei trentaduesimi di finale. I granata di mister Sousa affronteranno domenica 13 agosto la Ternana allo Stadio “Arechi”. La gara, in programma alle ore 17:45, sarà trasmessa in diretta su Canale 20".

In caso di vittoria, i granata dovrebbero vedersela con la vincente tra Sampdoria e Sudtirol.

Partita rovente per il primo match ufficiale del 2023/2024...

Partita probabilmente "rovente", per via di giorno e orario. La Ternana arriverà all'ombra del Principe degli Stadi provando a fare risultato e rovinando la festa a una squadra decisamente più blasonata. Il tecnico portoghese, però, non vorrà vedere alcun calo di tensione. Il prossimo test con il Frosinone potrebbe dare indicazioni importanti a Paulo Sousa per la formazione da schierare proprio alla prima uscita ufficiale di questa stagione 2023/2024.

... In attesa dei primi colpi di mercato

Nel frattempo, la società continua a lavorare sottotraccia, con lentezza ma con metodo, sul mercato. Per ora non si segnalano acquisti ma solo uscite legate ai prestiti o agli esuberi messi fuori rosa. Il grande nome rimane quello di Fabio Miretti, che ha sì rinnovato con la Juventus fino al 2027 ma che potrebbe comunque lasciare Torino per altri lidi. Si spera, in questo caso, per quelli decisamente più a Sud, tra la Costiera Amalfitana e quella Cilentana.

Tutti i trentaduesimi di finale della nuova Coppa Italia

Di seguito, tutti gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale. Rimane da svolgersi il turno preliminare, che si giocherà in data 6 agosto ma che non interessa la compagine granata.