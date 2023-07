Frosinone-Salernitana 1-1, il tabellino e il resoconto del match Primo tempo sottotono, meglio il secondo. Ma c'è bisogno di una panchina più efficiente

Il calcio d'estate va preso per quello che è. Con le alte temperature e il peso della preparazione atletica nelle gambe, Frosinone e Salernitana si affrontano allo Stirpe per la prima amichevole di un certo livello di questa nuova stagione. Mister Paulo Sousa opta per una delle migliori formazioni possibili, pur essendo ancora orfano di Ochoa e Dia.

Le formazioni e il tabellino di Frosinone-Salernitana

FROSINONE (4-3-3): Turati, Oyono, Marchizza (41’ st Haoudi), Mazzitelli (37’ st Kujabi), Monterisi, Romagnoli (29’ st Szyminski), Harroui (15’ stKvernadze), Brescianini (15’ st Gelli), Cuni (15’ st Borrelli), Caso (1’ st Garritano), Baez. All. Eusebio Di Francesco. A disposizione: Palmisani, Klitten, Macej, Selvini. Allenatore: Di Francesco.

SALERNITANA (3-4-2-1): Allocca, Bradaric, Sambia (16’ st Maggiore), Bohinen (16’ st Boultam), Botheim (29’ st Valencia), Lassana Coulibaly (29’ st Mamadou Coulibaly), Kastanos (29’ st Iervolino), Gyomber (29’ st Fazio), Lovato (29’ st Motoc), Candreva (29’ st Sfait), Pirola (29’ st Bronn). A disposizione: De Matteis, Di Giorgio. Allenatore: Sousa.

GOL: Gelli (78'), Valencia (86')

Qualche distrazione di troppo in fase difensiva. Si nota la differenza di valori in campo, ma arriva la sconfitta

La Salernitana scende in campo con uno dei moduli più utilizzati da Sousa. Nella difesa a tre composta da Gyomber e il duo italiano Lovato-Pirola, c'è spazio per migliorare. Specialmente nella prima parte di gara, ci sono state varie incomprensioni e letture sbagliate, complice anche la presenza tra i pali del giovanissimo Allocca, molto timido e incapace di dialogare con la linea difensiva. Il centrocampo non riesce, almeno in un primo momento, a supportare adeguatamente la manovra offensiva. Ciò nonostante, il migliore in campo per i granata in questa giornata è proprio l'esterno destro Junior Sambia, che sembra già più che pronto per l'inizio della nuova stagione.

Nel secondo tempo la Salernitana aumenta i giri del motore e mette maggior pressione al Frosinone, pur senza dare l'impressione di riuscire a far male. L'impressione è che in queste prime uscite non ufficiali della stagione, si giochi con il freno a mano tirato e ci si limiti a testare la gamba e i nuovi schemi.

Sousa prova quasi tutti

Riguardo i cambi, attorno all'ora di gioco entrano Bronn, Boultam e Giulio Maggiore, quest'ultimo atteso da una stagione sicuramente più brillante rispetto a quella d'esordio in maglia granata. Per gli ultimi 15 minuti, girandola di cambi di Sousa che fa entrare Valencia, Sfeit, Coulibaly, Fazio, Motoc, Coulbaly e Iervolino.

Gol nel secondo tempo. Preoccupazione per Maggiore

Al 78esimo arriva il gol del Frosinone con un contropiede gestito magistralmente e chiuso da Gelli su assist di Baez. Il rientrante Fazio sembrava leggermente in ritardo, ma la transizione difensiva è stata mal eseguita da tutta la squadra granata. Verso il finale di gara arriva il gol del pareggio sull'asse di Maggiore (assist) e Valencia (gol). Il centrocampista pesca benissimo di prima il giocatore cileno che, davanti al portiere, non sbaglia. Purtroppo, proprio Giulio Maggiore esce dal campo per una noia muscolare. Probabile che non sia nulla di grave e che sia stato tirato fuori in via precauzionale, ma ci sarà da attendere gli esami strumentali.

La Salernitana chiude questa prima fase di stagione con un pareggio giusto e che ha trasmesso segnali sia positivi che negativi. Rimane da giocare il Trofeo Iervolino e poi testa alla prima partita ufficiale contro la Ternana in Coppa Italia.

Nella partita odierna la differenza di valori in campo era evidente. Quando i granata alzano i ritmi riescono a mettere in difficoltà la formazione ciociara, molto più povera di qualità. Dall'altra parte, c'è da dire che mancano delle seconde linee che permettano ai titolari di rifiatare e in fase offensiva rimane evidente la necessità di una prima punta.