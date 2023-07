Kastanos: "Spero di restare a Salerno anche in futuro, qui sto bene" Il cipriota non ha intenzione di muoversi e rinnova il patto con compagni, tifosi e Sousa

Grigoris Kastanos si presenta in conferenza stampa dopo l'1-1 dei granata rimediato allo Stirpe contro il Frosinone. Il forte giocatore granata ha parlato delle difficoltà di questa gara, a partire dalle problematiche climatiche. "Giocare con questo caldo non è mai facile. Per quanto mi riguarda cerco sempre di dare il massimo, devo ringraziare l'allenatore perchè mi permette di scendere in campo con continuità e mi ha sempre trasmesso la sua fiducia".

Kastanos non si sbilancia sul mercato ma conferma la sua volontà di restare a Salerno

Sulla necessità di avere un terminale di riferimento che sopperisca al'assenza di Dia. "Abbiamo già a disposizione un attaccante forte come Botheim, le gare d'agosto sono difficili e ognuno di noi lavora al massimo per la nuova stagione".

E sul futuro - tema d cui il cipriota ha parlato abbondantemente in altre interviste - Kastanos afferma con convinzione che "posso solo confermare che mi trovo bene a Salerno e sto bene con tutti. Compagni, tifosi, allenatore. Spero di restare a Salerno anche in futuro".

Kastanos è diventato in breve tempo uno dei punti di riferimento della rosa e tra i massimi beniamini della tifoseria ed è tra i giocatori su cui Sousa fa maggior affidamento.