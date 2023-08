Centro Coordinamento Salernitana Club: «Merito della società e di noi tifosi» La nota del CCSC: «Sostegno totale a questa dirigenza»

Giornata storica per la Salernitana che dopo tanti anni vede finalmente l'ok per la riapertura della Curva Nord, anche grazie all'intervento della Lega Serie A. Il comunicato del Centro Coordinamento Salernitana Club esprime soddisfazione per la risoluzione dell'annosa querelle sulla Nord.

"Detto fatto. Chi sa operare, chi ha lungimiranza e programmazione, chi ha le spalle forti e scevre da condizionamenti esterni, alla fine la vince sempre. E così è stato questa mattina, al termine dell’ennesimo vertice in prefettura a Salerno per discutere della ormai incredibile vicenda della riapertura della Curva Nord dello stadio Arechi. Lo aveva annunciato ieri l’amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan, nel corso dell’incontro con i tifosi svoltosi al centro parrocchiale San Giuseppe di Pastena, ed ha mantenuto la parola. La fumata bianca è arrivata solo e soltanto grazie al lavoro tecnico e diplomatico operato dalla società del presidente Iervolino che ha saputo coinvolgere anche la Lega Calcio di serie A, il cui appoggio è risultato determinante. Un asse fondamentale tra società e istituzioni calcistiche che ha saputo convincere Prefetto e Questore circa la bontà e soprattutto la quasi immediata realizzazione del progetto, che prevede una curva Nord interamente destinata ai tifosi granata e uno spicchio del settore Distinti anello inferiore per gli ospiti».

Una buona notizia per tanti tifosi con difficoltà economiche

«Dal canto suo - continua la nota del Centro di Coordinamento - l’amministrazione comunale ha recepito le indicazioni e si è detta pronta a sostenere per la propria parte il progetto, soprattutto in relazione all’area di Capitolo San Matteo che sarà destinata a parcheggio ospiti quando le tifoserie avversarie giungeranno a Salerno in numero massiccio.

Il presidente del Centro Coordinamento Salernitana Club, Riccardo Santoro e tutto il direttivo della tifoseria organizzata della Salernitana vogliono esprimere al patron Iervolino ed all’amministratore delegato Milan la propria gioia per il risultato raggiunto, di incredibile valore per l’intero popolo granata e soprattutto per quelle tante famiglie salernitane con redditi bassi che potranno beneficiare di biglietti popolari per assistere alle gare interne della Bersagliera».

Il CCSC si prende la sua parte di merito e chiosa: "Al fianco di questa dirigenza"

«Risultato, quello di oggi, cui anche il CCSC ha contribuito con il proprio impegno costante di ascolto dei tifosi e di ausilio alla società, in occasione dei diversi incontri tematici che si sono svolti nei mesi e anni passati. La riapertura della Curva Nord rappresenta un enorme passo in avanti verso una sempre più agevole fruizione dello stadio di casa: oggi tutti i tifosi granata hanno l’onere morale di stare accanto non solo alla squadra - come da sempre fanno - ma anche a questa dirigenza che sta dimostrando con i fatti di volere davvero il bene della nostra Salernitana».