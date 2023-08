Salernitana, Valerio Mantovani a titolo definitivo alla Ternana Il difensore classe '96 tornerà ad indossare la casacca rossoverde

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Ternana Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’96 Valerio Mantovani". Con un comunicato breve e conciso, si annuncia l'uscita del giovane difensore che già l'anno scorso ha militato tra le fila dei rossoverdi.

Mantovani potrebbe giocare proprio contro la sua ormai ex squadra questo 13 agosto, nel primo match ufficiale della stagione valevole per il passaggio del turno in Coppa Italia.

Capitolo uscite: il rebus di Simy, Sepe e Bonazzoli

Morgan De Sanctis sta cercando di chiudere quante più operazioni possibili in uscita, per alleggerire il monte ingaggi e piazzare i colpi necessari chiesti dal tecnico Paulo Sousa. La priorità massima è una punta, ma nel frattempo si lavora fortemente sul centrocampo, con Miretti e Nicolussi Caviglia nel mirino.

Il direttore sportivo proverà a chiudere per le uscite di Orlando, Kristoffersen, Simy, Sepe e Bonazzoli. Se per Kristoffersen il trasferimento in categorie inferiori sembra cosa ormai fatta, diversa è la situazione per i giocatori dal maggior ingaggio. Infine, c'è la disposizione di Valencia ad andar via, ma il giocatore cileno non ha superato le visite mediche a Palermo ed è tornato alla base. A tre settimane dalla chiusura del mercato, De Sanctis continua a lavorare su entrambi i fronti.