Salernitana, trovata l’intesa con il Verona per Bonazzoli De Sanctis chiude un'operazione importante che alleggerisce il monte ingaggi della Bersagliera

Il futuro di Federico Bonazzoli è a tinte gialle e blu. Il bomber decisivo per la salvezza nell'anno della promozione in A è pronto a trasferirsi in Veneto dove ritroverà il suo ex compagno di reparto Milan Djuric. Operazione basata su un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di certe condizioni (ancora non rese note). Gli scaligeri si sono mostrati fortemente interessati all'attaccante granata e si ritrovano con un giocatore che, probabilmente, arriverà con tanti stimoli e voglia di rimettersi in discussione. Per la Salernitana si tratta di una cessione fondamentale, considerato il peso dell'ingaggio del giocatore bresciano. La cessione dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore, ma l'accordo è totale.

Due nomi su tutti da piazzare: Simy e Sepe

Bonazzoli era uno dei tre giocatori dall'ingaggio pesante che bloccavano il mercato in entrata. Con la definizione dell'accordo con il Verona, i principali pezzi da piazzare in uscita sono Simy e Sepe. Se il portiere partenopeo ha mostrato una buona affidabilità tra i pali - meritandosi l'interesse di vari club di Serie A e Serie B -, il discorso cambia per l'ex stella del Crotone. Simy fa le bizze e sembra reticente a chiudere il suo trasferimento all'estero. L'interesse dalla Turchia è forte ma, per ora, l'attaccante nigeriano punta i piedi e aspetta.

Dopo Mantovani, via anche Kristoffersen e Orlando

Dopo la cessione definitiva di Valerio Mantovani (classe '96) alla Ternana, tra le cessioni minori, i principali indiziati per un trasferimento immediato e che non rientrano nei piani di mister Sousa sono Kristoffersen e Orlando. Il primo dovrebbe tornare in prestito alla Virtus Verona, mentre per Orlando c'è da trovare una nuova sistemazione. L'ala 26enne è a Salerno dal 2018 ma non ha praticamente mai giocato ed è stato mandato in prestito da una parte all'altra dello stivale.