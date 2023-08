Salernitana, caccia alla punta. E con la Juve si discute di altri due giovani Il mercato entrerà nel vivo dopo la Coppa Italia, la speranza è di avere i rinforzi per Roma

Dopo aver definito la cessione di Bonazzoli al Verona, la Salernitana prova ad accelerare anche sul fronte delle operazioni in entrata. Trattative che proseguono sottotraccia ma che entreranno nella fase calda soltanto dopo il match di Coppa Italia in programma domenica allo stadio Arechi. Contro la Ternana, dunque, Paulo Sousa dovrà fare di necessità virtù, soprattutto in considerazione delle lacune che riguardano centrocampo ed attacco.

Proprio per il reparto offensivo sono tante le soluzioni a cui sta lavorando il ds Morgan De Sanctis che, alla fine, potrebbe pescare all'estero il jolly. Piace Boadu del Monaco per il quale potrebbe essere riproposta la formula già adottata lo scorso anno per assicurarsi Dia. Stesso discorso anche per Batshuayi, attaccante del Fenerbahce che già lo scorso anno era finito sul taccuino dei granata. Resta caldo pure l'asse con la Juventus: in attesa di Miretti e Facundo Gonzalez, la Salernitana ha chiesto ai bianconeri anche Felix Correia, classe 2001 portoghese che è appena rientrato dal prestito al Maritimo. Esterno sinistro offensivo, potrebbe garantire ai granata quelle caratteristiche richieste da Paulo Sousa. Con i bianconeri, inoltre, si è parlato anche di Matias Soulé, esterno destro offensivo che può agire anche da seconda punta o da trequartista. Il 20enne è assistito da Guastadisegno, stesso procuratore di Facundo Gionzalez. Piace anche al Frosinone ma i buoni rapporti con la Juventus potrebbero agevolare la trattativa. È chiaro, però, che la Salernitana ha necessità di accelerare per arrivare nel migliore dei modi all'esordio in campionato contro la Roma.