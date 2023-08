Salernitana-Ternana, la lista dei convocati. Uomini contati: solo 2 attaccanti Per questa prima uscita ufficiale Sousa si ritrova con pochi elementi

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Ternana (calcio d'inizio 13 agosto alle ore 17:45). Si segnalano le assenze dei giocatori in rotta totale con la società (Sepe e Simy). Il reparto maggiormente coperto è il centrocampo. In attacco, sicura partenza dal 1' per Botheim e valutazione in corso per Dia. Si conferma che la rosa granata è attualmente molto corta e necessità di rinforzi.

Salernitana-Ternana: la lista dei convocati da mister Sousa per il match di domani di Coppa Italia

PORTIERI: Allocca, Costil, Ochoa;

DIFENSORI: Bradaric, Fazio, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Candreva, Coulibaly M., Coulibaly L., Kastanos, Iervolino, Maggiore, Sfait;

ATTACCANTI: Botheim, Dia.