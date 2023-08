Salernitana-Ternana, l'Arechi riapre per la Coppa: Sousa "sfida" l'emergenza Fischio d'inizio alle 17:45: le probabili formazioni

Comincia oggi la stagione 2023/2024 per la Salernitana di mister Paulo Sousa. Fischio d'inizio alle 17:45 per il primo impegno in Coppa Italia Frecciarossa contro la Ternana. I granata si presentano al loro esordio stagionale con gli uomini contati e appena due attaccanti. Praticamente certa la partenza di Botheim dal primo minuto e possibilità di valutare bomber Boulaye Dia in corso d'opera. Il senegalese si presenta con la numero 10 e il suo futuro sembra essere, almeno per un altro anno, all'ombra dell'Arechi.

Le dichiarazioni pre-partita dei due allenatori: Sousa "Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi"

Mister Sousa ha affermato nella conferenza stampa pre-partita tenutasi ieri al centro sportivo Mary Rosy che "tutte le partite sono importanti. Di conseguenza, quella con la Ternana è fondamentale perché vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi, con una squadra che vuole vincere senza risparmiare sforzi e impegni". Il tecnico portoghese schiererà il miglior undici possibile, sia per rispettare l'impegno di Coppa sia per avere delle prime indicazioni importanti in ottica campionato.

Lucarelli spera di evitare infortuni in ottica campionato

Dall'altro lato, il tecnico dei rossoverdi Cristiano Lucarelli assicura che "a livello di volontà siamo super pronti tutti. La situazione dal punto di vista fisico non è facile. CI auguriamo che non lo sia ancor di più a fine partita. Di questi tempi è anche facile, quando non si è completamente in condizione andare incontro a probabili infortuni".

E parlando della Salernitana, Lucarelli spende belle parole: "È una bella realtà di serie A. Con l'arrivo di Iervolino ha fatto il primo anno impresa viste le premesse iniziali. L'anno scorso campionato ottimo, di consolidamento nella Serie A. Hanno un pubblico fantastico. Giocare all'Arechi è sempre stata dura per tutti. Ho anche dei bei ricordi a Salerno perché ho fatto la mia prima partita da professionista".

Dirige il match l'arbitro Giua di Olbia

L’arbitro di Salernitana-Ternana sarà Antonio Giua, 35enne di Sassari della sezione di Olbia. Gli assistenti saranno Alessandro Cipressa e Mattia Politi (sezione di Lecce per tutti e due i guardalinee). Il IV uomo sarà Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera. Infine, Lorenzo Maggioni di Lecco al VAR, assistito da Matteo Gariglio di Pinerolo (Assistente al VAR).

Dove vedere Salernitana-Ternana in chiaro

Il match di Coppa Italia Frecciarossa sarà trasmesso in chiaro sul Canale 20 del gruppo Mediaset. Sarà possibile, quindi, vedere il match anche in streaming su Mediaset Infinity da qualsiasi dispositivo.

Le probabili formazioni di Salernitana-Ternana

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil, Lovato, Gyomber, Pirola; Sambia, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos, Botheim. Allenatore: Sousa.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Bogdan, Celli; Casasola, Labojko, Proietti, Favasuli, Corrado; Falletti, A. Ferrante. Allenatore: Lucarelli.