Salernitana-Ternana 1-0, Lucarelli: «Per i granata sarà l'anno della conferma» Le parole del tecnico dei rossoverdi dopo la sconfitta rimediata all'Arechi

Il tecnico della Ternana, Cristiano Lucarelli si concede ai microfoni dei giornalisti nel post-partita dopo la sconfitta rimediata contro la Salernitana (1-0 con gol di Antonio Candreva).

Lucarelli soddisfatto della partita dei suoi ed elogia la Salernitana

"Sono soddisfatto perché siamo partiti in ritardo e questa era la nostra prima partita contro una squadra professionistica. Non avevamo nemmeno l'organico. Poi è chiaro che ci sono delle differenze di valori, ma devo dire che per come stiamo, abbiamo reso al di sopra delle aspettative. Partita di grande sacrificio e bene dal punto di vista difensivo. Poi anche se la Salerntiana deve completare l'organico, quei 15-16 effettivi si conoscono e sono già affiatati. Era difficile, in questo caso, tenere in piedi la partita fino al 98esimo minuto".

Sul gol di Candreva che ha regalato la vittoria alla Salernitana. "Anche se si è aperta la barriera, quel tiro rimane sul palo del portiere". E una considerazione su Coulibaly, allenato già a Terni. "Ha tutte le qualità per giocare in un centrocampo a quattro o a cinque. In un reparto così, ha tutte le carte in regola per fare bene. Se sta bene fisicamente è un valido elemento per una squadra che punta a metà classifica e a non essere invischiata nella zona retrocessione".

Su come abbia visto la Salernitana. "Io proporrei una amichevole tutti gli anni per scaramanzia. Per il resto, per la Salernitana, starei abbastanza tranquillo. Dopo un primo anno di Serie A in cui fu una vera e propria impresa. Oggi la proprietà ha una forza economica tale da potersi consolidare in questa categoria. Un passo decisivo è stato fatto l'anno scorso salvandosi con largo anticipo. Io sono convinto che questa squadra, ha già un telaio di livello e si vede l'impronta di Sousa. Non avrà nemmeno grandi problemi a inserire nuovi giocatori perché ci sono meccanismi già rodati. Questo è l'anno che può certificare un altro piccolo step e dare un equilibrio finanziario, so che Iervolino sta facendo grandi investimenti. Già che riparte dallo stesso allenatore e da tanti giocatori di livello, c'è solo da puntellare".