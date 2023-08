Candreva celebra i cento gol tra i professionisti con un post su Instagram Fantantonio, 36 anni, fa scattare il tachimetro dei gol e arriva in tripla cifra

Nel giro di appena un anno è diventato idolo incontrastato della tifoseria granata e dall'alto dei suoi 36 anni, con la fascia di capitano al braccio, "Fantantonio" Candreva ha raggiunto i 100 gol in carriera in incontri ufficiali, grazie al pallone buttato in fondo alla rete, direttamente su punizione, nei 32esimi di Coppa Italia contro la Ternana. Un risultato di tutto rispetto per uno dei giocatori italiani più talentuosi dell'ultima decade. Nonostante l'età, Antonio continua a incantare il pubblico con un gioco divertente e di grandissima intelligenza. E nonostante la carta d'identità, Candreva continua a correre come un ragazzino e a dare un contributo decisivo in fase offensiva.

Celebrazione via social per Antonio Candreva

Il giocatore romano ha voluto così celebrare i 100 gol ufficiali con una grafica in cui ripercorre tutta la sua carriera, includendo anche la maglia della nazionale. Al centro dell'immagine c'è Antonio Candreva con maglia della Salernitana e fascia da capitano al braccio.

La maggior parte dei gol arriva dai campionati italiani (81 in tutto, tra Serie A e Serie B). A questi si aggiungono i 7 in Coppa Italia (di cui uno proprio quello del numero cento), 5 nelle competizioni UEFA per club e 7 in Nazionale maggiore. Sono trascorsi 15 anni dal primo gol ufficiale in carriera (2-1 dell'Empoli contro il suo Livorno). Antonio Candreva aveva 21 anni e, da allora, il talento romano ha vestito i colori di tante prestigiose società di calcio italiane, tra cui spiccano Lazio, Inter e Sampdoria.

E considerata la seconda giovinezza che Candreva sta vivendo a Salerno, gli si può dire: "Altri cento di questi gol!"