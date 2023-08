Salernitana, la carica del club Mai Sola: "Basta polemiche, uniti si vince" La nota alla vigilia dell'esordio in campionato: "Tifo e passione per ottenere soddisfazioni"

Meno uno all'inizio del campionato della Salernitana con la trasferta all'Olimpico, sponda giallorossa. E dopo un'estate passata in chiaroscuro - specialmente per via di un certo immobilismo sul mercato e per la lunga querelle che ha coinvolto società e istituzioni in merito all'Arechi -, è il momento di tornare a giocare. Il pallone riprenderà a rotolare dalle 18:30 di domenica 20 agosto e, in occasione dell'avvio della nuova stagione di serie A, lo storico club granata "Mai Sola" - presieduto da Antonio Carmando - chiama all'unità e a superare ogni critica.

La nota stampa del fan club granata

"Finalmente, si ricomincia con il calcio giocato! Un’intera estate di “chiaccr e tabaccher ‘e lignamme” ci ha sfiniti, ma abbiamo resistito. Abbiamo superato commenti di improvvisati esperti di calciomercato e di marketing, occasionalmente anche ingegneri e luminari di logistica dei trasporti, ma questo è assolutamente prevedibile nel periodo estivo. Ora però è giunta l’ora della realtà - sottolinea il club Mai Sola -, l’inizio del campionato, con l’unico obiettivo che conta nel calcio: i tre punti.

Il club Mai Sola chiama all'unità della tifoseria e a remare sin da subito nella stessa direzione

"Come ogni anno, siamo stati vicini alla squadra sin dal ritiro precampionato, infatti un nutrito numero di soci ha seguito la squadra a Rivisondoli e Fiuggi, respirando quel clima di fiducia che accompagna ogni stagione calcistica nascente. È stata una magnifica esperienza dal punto di vista umano e sportivo: un clima di armonia che ha contagiato squadra e tifosi. Noi continueremo a fare la nostra parte - prosegue la nota del Club Mai Sola -, al fianco della società e della squadra, facendo sentire la passione e il calore del nostro tifo, convinti che anche quest’anno la nostra Bersagliera potrà regalarci qualche bella soddisfazione, realizzando in pieno ciò che un tifoso vero desidera sempre: vedere la propria squadra dare il meglio e portare nel punto più alto possibile il colore granata. Forza Salernitana! Uniti si vince!".