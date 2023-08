Roma-Salernitana, la preview della prima di campionato e probabili formazioni Tra due giorni comincia il campionato dei granata. All'Olimpico con esodo tifosi ed emergenza difesa

L'astinenza da campionato sta per giungere al termine. Ancora una volta si incrociano, alla prima di Serie A, Roma e Salerntiana. Il 20 agosto si gioca in casa dei capitolini, in un Olimpico che sarà un catino rovente sia per le temperature estive, sia per mostrare tutto il sostegno ai ragazzi allenati da José Mourinho. La Bersagliera comincia il suo cammino con una trasferta davvero ostica e già in emergenza - uomini contati in difesa - ma contando sull'esodo post-ferragostano di un mare di tifosi granata.

L'ultima sfida all'Olimpico tra Roma e Salernitana terminò in pareggio con un pirotecnico 2-2. Il 22 maggio 2023 Antonio Candreva siglava uno dei suoi gol più belli tra i 100 della sua carriera.

La Roma non perde quasi mai all'esordio casalingo in campionato. La Salernitana prova ad invertire il trend

Alla prima di campionato nelle due stagioni di serie A giocate fin qui dai granata è arrivata, in entrambi i casi, una sconfitta. La prima, nel 2021/2022, per 3-2 sul campo del Bologna. L'anno scorso, invece, proprio la Roma si impose all'Arechi con il minimo vantaggio: 1-0. Alla terza stagione consecutiva nella massima serie, gli uomini allenati da mister Sousa proveranno ad invertire la tendenza e a centrare un risultato positivo. Anche un pareggio, infatti, sarebbe estremamente positivo, dando un boost di fiducia all'ambiente.

Dall'altro lato, la Roma sarà orfana del suo allenatore José Mourinho (out per squalifica) e di due degli uomini simbolo di questa squadra: Lorenzo Pellegrni e Paulo Dybala. Proprio l'assenza della joya, unita agli atavici problemi di sterilità offensiva dei giallorossi, potrebbero risultare decisamente positivi per la Salernitana, in piena emergenza difensiva.

Occhi puntati sui nuovi acquisti. Sia per i granata che per i capitolini, probabili inserimenti in corso d'opera

Dall'altra parte i giallorossi hanno lavorato bene, con un mercato fatto di colpi ad effetto. Alla corte di Mourinho sono arrivati due esuberi eccellenti del Paris: l'argentino Leandro Paredes (29 anni) e il portoghese Renato Sanches (25 anni). Entrambi potrebbero rivestire un ruolo importante nel nuovo scacchiere del tecnico originario di Setubal. In particolare, Paredes sembra pronto a dare battaglia per i colori della capitale, avendo rilevato la numero 16 di Daniele De Rossi. Tanto Paredes come Sanches vengono dati tra i sostituti e pronti ad entrare in corso d'opera.

Per quanto riguarda la Salernitana, rimane l'incognita su possibili nuovi titolari. Ochoa tornerà tra i pali, mentre Mateusz Legowski potrebbe partire indietro nelle gerarchie. Stesso discorso per Trivante Stewart: il giamaicano avrà necessità di tornare nel suo Paese e sarà a disposizione soltanto a partire dalla sfida contro l'Udinese. Rimane Agustín Martegani, che non è stato ancora ufficializzato solo per questioni burocratiche legate alla nazionalità. Per il momento, il talento che arriva dal San Lorenzo è, nella batteria di acquisti, il maggior indiziato per vestire una maglia da titolare. Impossibile, però, vederlo già in campo contro la Roma.

Le probabili formazioni di Roma-Salernitana

Per la prima di campionato, Sousa si affida al modulo che dovrebbe essere adottato in pianta stabile durante questa stagione. Boulaye Dia potrebbe partire dal primo minuto, anche se il condizionale è d'obbligo. Come confermato dal tecnico dei granata, infatti, il senegalese va salvaguardato, rispettando i suoi tempi di reinserimento. Infine, tra i quattro giocatori indisponibili, ben tre fanno parte del pacchetto arretrato (Daniliuc, Lovato e Pirola). La grande novità sarà quindi Federico Fazio che torna in coppia al centro con il leader della retroguardia Norbert Gyomber.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Ndicka, Celik, Karsdorp, Zalewski, Pagano, Pisilli, Paredes, Renato Sanches, Solbakken. Allenatore: Giovanni Cerra.

Squalificati: Pellegrini, Dybala.

Indisponibili: Kumbulla, Abraham.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Fazio, Bradaric; Sambia, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Mazzocchi; Candreva, Kastanos; Dia.

A disposizione: Costil, Fiorillo, Bronn, Maggiore, Legowski, Valencia, Botheim, Stewart. Allenatore: Paulo Sousa.

Indisponibili: Daniliuc, Lovato, Pirola, Bohinen.

Tutti i precedenti in Serie A: una sola vittoria per i granata tra le mura amiche dell'Arechi

Sommando tutti i precedenti ufficiali in Serie A tra le due formazioni (8 incontri), il bilancio è totalmente favorevole ai capitolini, con 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta. L'unica vittoria nella massima serie è giunta il 24 gennaio 1999, in cui i granata vinsero tra le mura amiche con il risultato di 2-1. Per la Salernitana segnarono Bernardini e Giampaolo. Nel finale, i capitolini accorciarono con Di Biagio ma senza acciuffare la formazione di casa.

All'Olimpico, invece, lo score è di tre vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta per i capitolini. Nel complesso degli scontri ufficiali in Serie A, i giallorossi hanno messo a segno 15 reti, contro le 6 marcature della Salernitana. In nessun incontro in Serie A contro la Salernitana, la Roma è rimasta a secco di gol.

01-02-1948 Salernitana Roma 0 - 1

27-06-1948 Roma Salernitana 1 - 0

12-09-1998 Roma Salernitana 3 - 1

24-01-1999 Salernitana Roma 2 - 1

29-08-2021 Salernitana Roma 0 - 4

10-04-2022 Roma Salernitana 2 - 1

14-08-2022 Salernitana Roma 0 - 1

22-05-2023 Roma Salernitana 2 - 2