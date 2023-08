Roma-Salernitana 2-2, le reazioni social. Sousa: "Un sogno per il domani" Esultano i granata dopo il prezioso pari conquistato all'Olimpico

Buona la prima, con i granata che strappano un ottimo punto alla Roma (2-2) che, nonostante il redivivo Belotti (due gol per lui), esce indenne da un Olimpico infuocato. Una buona prestazione di squadra, con alcune insufficienze e il contrappeso di un eterno Antonio Candreva, autore di una doppietta d'autore. Il numero 87 dei granata vive una seconda (o terza) giovinezza e dall'alto dei suoi 36 anni regala emozioni uniche a tutti gli amanti del calcio.

Sousa ringrazia i tifosi: "Siete unici"

Non sono mancate le reazioni sui social network da parte di alcuni dei protagonisti della grande prestazione dell'Olimpico. Paulo Sousa scrive sui social: "Un Sogno per il Domani…Cultura Collettiva. Moltiplicare lo stesso interesse. Grazie ai miei Ragazzi. Grazie ai nostri Tifosi. Siete unici", conclude il tecnico portoghese.

L'MVP del match, Antonio Candreva, parla da capitano e autentico leader della squadra. "Iniziamo con un punto prezioso contro un'ottima squadra. Testa alla prossima. Bravi Tutti, Avanti così". Quel "bravi, bravi, bravi" già sentito in un'altra gioiosa occasione (in quella vittoria sull'Atalanta che regalò la matematica salvezza ai granata proprio grazie ad un altro dei suoi grandissimi gol) che conferma quanto Candreva faccia da chioccia e guidi i più giovani per mano.

Il suo compagno di reparto e altro beniamino del popolo granata, Grigoris Kastanos, enuncia le qualità che hanno permesso alla squadra di competere a testa altissima con una squadra più blasonata. "Intensità, carattere, personalità. Con queste qualità affrontarci sarà dura per tutti", assicura il cipriota.

Al coro in festa per questo ottimo avvio di campionato si aggiungono anche le voci di due outsider che, al primo appuntamento stagionale, hanno regalato una prova soddisfacente. Per Matteo Lovato è un "Buon inizio". Il centrocampista Giulio Maggiore va un po' oltre: "Ottimo inizio, Bersagliera!"