Salernitana, Cecere presenta Ikquemesi: "Ha forza fisica e capacità di far gol" L’intermediario è intervenuto ad OttoChannel: “I granata hanno bruciato la concorrenza di vari club”

Crescenzo Cecere, agente Fifa, è stato l'intermediario che ha contribuito all'ingaggio di Ikwemesi da parte della Salernitana. "Mi sono occupato dell'intermediazione e ho avuto l'opportunità di lavorare con il suo agente, Kennedy. Sul ragazzo c'era molto interesse e la determinazione di Morgan De Sanctis è stata talmente forte che è riuscita a sbaragliare la concorrenza di squadre di tanti paesi, come di Francia, Italia e Inghilterra", ha detto Cecere intervenendo nel corso della trasmissione di OttoChannel, Granatissimi.

"Il grande interesse della Salernitana ha fatto la differenza. Dal primo avvicinamento alla chiusura della trattativa è trascorso ben poco tempo".

La scheda tecnica di Ikwuemesi: "Strapotere fisico e rgande freddezza"

Una scheda tecnica. "Il giocatore è arrivato in Slovenia in Serie B. Ha fatto un campionato importante in massima serie. È un calciatore con grandissime doti atletiche, adeguate al livello del nostro campionato. Ha anche un buon livello tecnico. È un ragazzo giovane ma che con un allenatore bravo come Sousa potrà essere una sorpresa per il campionato italiano. Chiaramente la struttura fisica e la sua freddezza sotto porta - nelle ultime partite in cui ha giocato, anche in Conference League, ha sempre fatto gol - sono rilevanti. Ha le caratteristiche per fare bene".

Su quanto tempo possa avere bisogno per ambientarsi, Cecere non ha dubbi. "Potrà essere d'aiuto sin da subito. È normale che inizialmente avrà un po' di difficoltà, ma in campo aperto può fare molto male". E su quale sistema prediliga il nigeriano, l'intermediario FIFA crede che possa giocare sia in campo aperto per sfruttare il contropiede sia come attaccante centrale. "Le sue qualità gli permettono di essere molto utile anche in area di rigore, come faceva Piatek. Ribadisco che la sua qualità atletica è la sua caratteristica principale. Poi anche nel movimento sotto porta è un giocatore che ce l'ha dentro".