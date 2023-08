Salernitana, Ikwuemesi si presenta e svela: "Ecco la pronuncia del mio nome" Ufficiale l'ingaggio del nigeriano che era stato notato anche dal Milan e da squadre di Premier

Annunciato ufficialmente un altro colpo in entrata per la Salernitana, che veniva dato già per certo. Dopo le visite di rito, ecco arrivare a Salerno l'attaccante nigeriano Chukwubuikem Ikwuemesi. Il calciatore è il quarto acquisto ufficiale di questa sessione di trasferimento, dopo l'esperto portiere francese Benoit Costil, il giovane centrocampista polacco Mateusz Legowski e il bomber dei campioni di Giamaica Trivante Stewart. In attesa dell'ufficialità per Agustín Martegani (centrocampista capace di disimpegnarsi molto bene come trequartista), è Ikwuemesi il secondo rinforzo ufficiale per il pacchetto avanzato.

Il comunicato ufficiale della Salernitana: Ikwuemesi fino al 2027 (più opzione fino a 2028) e con la maglia 22

Il comunicato ufficiale della società parla di un trasferimento a titolo definitivo. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’N.K. Celje per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante classe ’01 Chukwubuikem Ikwuemesi. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2027 con opzione e indosserà la maglia numero 22".

Un trasferimento che mostra la chiara volontà di puntare sul giovane anche nel medio e lungo periodo.

Su Ikwuemesi, gli occhi di Milan, Leeds e Blackburn

In 37 incontri ufficiali con la sua ultima squadra, l'NK Celje (militante nel massimo campionato sloveno), ha firmato 10 gol e 5 assist. Sull'attaccante nigeriano si erano fiondati anche i Blackburn Rovers e il Leeds United. De Sanctis, però, è riuscito a bruciare la concorrenza strappando il bomber africano dal richiamo delle sirene inglesi.

Qualche settimana fa, il nome di Chukwubuikem Ikwuemesi veniva fortemente accostato al Milan di Stefano Pioli. Così come per la Salernitana, lo scouting facilitato dall'algoritmo aveva fatto scattare l'interesse per l'attaccante dell'NK Celje. Poi, i rossoneri hanno virato su altri prospetti, puntando su giocatori più affermati.

Un bomber di mobilità e capace di rifinire per il compagno di reparto. Sarà la spalla di Dia?

Il nigeriano mostra un grande atletismo e potrebbe essere la spalla di Dia in un eventuale modulo a due punte, o essere proprio il suo sostituto naturale (sicuramente più di Botheim che, in posizione ideale, gioca qualche metro più indietro). Ikwuemesi presenta inoltre un fisico statuario, essendo alto quasi 2 metri (precisamente 1.95). Ikwuemesi potrebbe così essere un grande pericolo in area di rigore avversaria sui traversoni piazzati da Bradaric e Candreva. Si aggiunge, poi, alla già importante batteria di saltatori sui calci piazzati.

Ma come si pronuncia?

Ovviamente, il bomber nigeriano potrebbe creare dei grattacapi non solo alle difese ma anche ai commentatori. Ecco che, allora, è lo stesso Ikwuemesi a dire a tutti come si pronuncia il suo nome e cognome attraverso i canali social della Salernitana.