Salernitana-Udinese, arbitra Davide Massa: i precedenti sono nettamente positivi Un "portafortuna" per i granata, che con la sua direzione hanno perso in una sola occasione

C'è la designazione ufficiale per il posticipo di lunedì 28 agosto dell'Arechi tra Salernitana e Udinese. Come riporta il comunicato della società, "Salernitana – Udinese, in programma lunedì 28 agosto alle ore 18:30 sarà diretta da Davide Massa di Imperia. Assistenti: Alessio Tolfo (sez. Pordenone) – Domenico Fontemurato (sez. Roma 2). IV uomo: Matteo Marchetti (sez. Ostia Lido). Var: Antonio Di Martino (sez. Teramo). Assistente Var: Daniele Chiffi (sez. Padova).

Precedenti favorevoli ai granata. L'Udinese cerca il riscatto dopo la sconfitta in rimonta dell'anno scorso

L'arbitro Massa arbitrerà la Salernitana per la settima volta in carriera in competizioni ufficiali. per la compagine granata, nell'ultima direzione di Massa arrivò il pareggio a reti bianche contro la Sampdoria (5 marzo 2023). Nell'incontro precedente, invece, la vittoria al Via del Mare il 27 gennaio 2023 per 2-1 grazie ai gol di Vilhena e Dia. Una vittoria a domicilio, l'ultima di mister Nicola sulla panchina granata prima dell'esonero in favore di Paulo Sousa.

Sempre all'arbitro Massa si lega la vittoria più larga mai ottenuta in Serie A contro la Sampdoria, incontro che terminò per 4-0 per i ragazzi di Davide Nicola nel girone d'andata della passata stagione. Le strade di Massa e della Salernitana si sono incrociate per ben tre volte nella stagione della promozione in Serie A, dirigendo due degli ultimi incontri dei granata: il 24 aprile all'Arechi contro la Fiorentina, in cui la Salernitana vinse per 2-1 e rilanciandosi prepotentemente per la lotta salvezza, e la penultima giornata di campionato contro l'Empoli, in cui i granata impattarono per 1-1 contro la compagine toscana allenata da Andreazzoli. Massa fu inoltre il direttore di gara del match che decretò l'esonero di Fabrizio Castori: la sconfitta per 2-1 contro lo Spezia di Thiago Motta costò la panchina all'allenatore autore dell'impresa promozione dell'anno precedente.

Per la squadra di Andrea Sottil ci sarà da rifarsi immediatamente della debacle alla prima di campionato, in cui i friulani sono stati travolti in casa dalla Juve di Max Allegri. A suonare la carica è Gerard Delofeu, che contro i granata sembra trovare la sua forma migliore. Brucia ancora, in casa friulana, la rimonta subita l'anno scorso a fine campionato quando dal doppio vantaggio per gli ospiti si giunse alla vittoria per 3-2 al 97' grazie al gol dell'ex, Troost-Ekong.

I dati dell'arbitro di Imperia con le due compagini

Nel complesso, Massa ha quindi diretto sei incontri in Serie A della Salernitana. In questi match, la Bersagliera ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Molto più corposa l'esperienza di Davide Massa con l'Udinese, che ha arbitrato in ben 18 occasioni. Con la direzione del fischietto di Imperia, sono giunte 6 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte. Precedenti per i friulani quindi, non positivissimi (nonostante il risultato utile sia arrivato in più di metà delle occasioni).