UFFICIALE. Salernitana, Sepe in prestito alla Lazio Il portiere napoletano sarà la riserva di Provedel

Superate le visite mediche sostenute da Luigi Sepe a Roms. Il portiere granata passa alla Lazio di Maurizio Sarri. Nella nota stampa della società ci sono pochi dettagli: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo del portiere classe ’91 Luigi Sepe".

Una cessione importante per alleggerire i costi e le ultime mosse in uscita prima della chiusura

La cessione di Sepe era un vero e proprio obiettivo da raggiungere per questa finestra di calciomercato. Il portiere napoletano, insieme a Federico Bonazzoli (accasatosi al Verona) e Simy (ancora a Salerno da separato in casa), era una delle pedine fondamentali da muovere per alleggerire il monte ingaggi. Rimane da piazzare solo il nigeriano, per cui c'è una trattativa aperta con il Cosenza. La strada della cessione, però, è complessa, considerato l'ingaggio elevato che non può essere sostenuto integralmente da squadre di categoria inferiore.

Tra gli altri esuberi, che però non pesano molto sul bilancio, spiccano Kristoffersen e Orlando. Il primo potrebbe tornare alla Virtus Verona, squadra militante in Serie C. Qualora non si concretizzasse il trasferimento, rimane l'opzione di una risoluzione consensuale o di una vera e propria rescissione. Discorso molto simile per Orlando, autentico girovago di proprietà della Salernitana da tanti anni ma che non ha mai trovato spazio all'ombra dell'Arechi.

Tra le uscite ufficializzate in giornata, c'è anche quella del trasferimento a titolo temporaneo di Antonio Pio Iervolino, che non ha mai sfigurato quando è stato schierato da mister Sousa.