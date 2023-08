UFFICIALE. Salernitana, ingaggiato Martegani l'identikit dell'argentino Il trequartista si presenta: «La Curva Sud è bella come quella del San Lorenzo»

Agustín Alberto Martegani è un nuovo giocatore della Bersagliera. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Club Atlético San Lorenzo de Almagro per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto del centrocampista classe ’00 Agustin Alberto Martegani. Il calciatore indosserà la maglia numero 7". Il comunicato della società, conferma, quindi, la formula di cui si era abbondantemente parlato nelle scorse settimane.

Nonostante ci fosse un pieno accordo già da molti giorni, il giocatore argentino ha dovuto attendere l'emissione del passaporto italiano per poter essere tesserato come comunitario. Alcune lentezze burocratiche hanno rallentato il processo ma, alla fine, tutto si è risolto per il meglio. In questa stagione - ricordiamo che in Argentina si gioca in quella che è la nostra estate per via delle stagioni invertite -, Martegani ha totalizzato 24 presenze ufficiali e fornito 3 assist. Nella sua carriera professionista, ha giocato 65 incontri ufficiali - tutti con la maglia del San Lorenzo - finendo per 4 volte sul tabellino dei marcatori e regalando 8 assist.

Agustín, jolly di centrocampo

Il giocatore arriva quindi con una preparazione atletica già pienamente avviata ed è fisicamente pronto per scendere in campo e sostenere i novanta minuti di gioco. Nelle partite giocate finora, Agustín Martegani ha rivestito ben cinque ruoli diversi. Il suo ruolo naturale sembra essere quello del trequartista. Martegani è stato collocato su quella linea in 11 occasioni diverse. All'occorenza, però, può fungere da ala sinistra (schierato in quella posizione in 9 incontri ufficiali di questa stagione). Per ultimo, Martegani può anche occupare la posizione di interno di centrocampo (10 partite ufficiali su 65). Infine, in situazioni di emergenza, il 23enne nativo di Rojas può giocare come braccetto destro di centrocampo (3 partite) e ala destra (2 partite).

Fisico leggero e buona tecnica: un giocatore di fantasia che può far sognare la piazza

Agustín Alberto Martegani è un giocatore che "ricorda" l'America Latina, e non solo per il suo nome e provenienza. Martegani è un giocatore dal fisico leggero - nonostante sappia utilizzarlo bene, specialmente per difendere il pallone - ed è dotato di una grande tecnica. Il fantasista che viene dalla scuola del San Lorenzo ha nelle sue corde il colpo di genio, la giocata inaspettata che può creare una occasione da un momento all'altro.

A differenza di Jovane Cabral - l'altro "ultimo arrivo" in casa granata - che punta fortemente sulla potenza fisica, Martegani è uomo di raccordo, capace di scambi veloci e imbeccate in profondità. Altro elemento molto interessante è la sua capacità di giocare bene con entrambi i piedi. Pur essendo un mancino naturale, Martegani è capace di toccare egregiamente la palla anche di destro. Dal punto di vista caratteriale si sottolinea la grande personalità del giocatore, che non si nasconde mai e sembra perfetto per lo stile Salernitana.

C'è probabilmente da migliorare l'apporto in fase difensiva (che non è mai stata una sua prerogativa) e ambientarsi ai tatticismi del calcio italiano. Per il resto, Martegani sembra poter dare un contributo fin da subito alla causa granata e, vista la piccola emergenza a centrocampo, si potrebbe puntare su di lui già dal match di lunedì contro l'Udinese.

Le prime parole di Martegani: "Curva bellissima come quella del San Lorenzo"

Il video della Salernitana per presentare Martegani si apre con un tango, baile per eccellenza del paese sudamericano. In primis, Martegani ringrazia la società per la fiducia. "Sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di indossare questa maglia così bella" afferma il centrocampista. "Sono molto contento di questa opportunità importante per la mia carriera, di giocare in un campionato molto importante in un club come la Salernitana".

Agustín Alberto Martegani ricorda di aver già assistito a una gara ufficiale - quella contro la Ternana, in cui non c'era molto pubblico - e che è rimasto colpito in positivo. "C'è una curva bellissima come quella del San Lorenzo".

Un giovane che si assume le sue responsabilità: "mi piace avere il controllo della palla"

Martegani si descrive come come un centrocampista offensivo a cui piace segnare e fare assist per i miei compagni, ma soprattutto "avere il controllo della palla". Il talento 23enne proveniente dal San Lorenzo chiude parlando di cosa si aspetta da questa stagione. "Il nostro obiettivo è disputare un buon campionato e credo che la Salernitana farà di tutto per riuscirci. Spero di ambientarmi il più velocemente possibile in questo campionato e in questa squadra". Infine, un messaggio per i tifosi: "Non vedo l'ora di poter stare insieme allo stadio e sentire il vostro tifo. Forza Salernitana!".