Salernitana-Udinese, le probabili formazioni: Sousa lancia Legowski dal 1' L'Arechi torna ad essere protagonista: oggi, la prima in casa di questa Serie A 2023/2024

Quest'ultimo lunedì di agosto porta con sé refrigerio e calcio. Mentre l'estate volge definitivamente al termine, si torna finalmente ad affollare l'Arechi. Oggi, alle 18:30, la Salernitana fa il suo esordio casalingo in questa serie A 2023/2024 contro l'Udinese di mister Andrea Sottil. Proprio i friulani sono stati gli ultimi avversari giunti a Salerno nella massima competizione domestica. In quell'occasione, i granata si imposero per 3-2 grazie ad uno storico comeback firmato, allo scadere, dall'ex di turno Troost-Ekong.

Salernitana con poche defezioni ma tante incognite

La Salernitana arriva all'appuntamento con pochi indisponibili ma tanti giocatori da valutare. Oggi potrebbe esserci il debutto di uno degli acquisti più attesi di questa finestra di mercato, Agustín Alberto Martegani. Il talentuoso centrocampista proveniente dal San Lorenzo è già in ritmo partita e per quanto non abbia ancora avuto il tempo di interiorizzare gli schemi di Sousa, potrebbe essere quell'elemento capace di sbloccare il match o creare la giocata decisiva. Anche il centrocampista centrale Mateusz Legowski potrebbe vedere il campo, addirittura fin dal primo minuto. In ballottaggio con Mamadou Coulibaly e lo stesso Martegani, il polacco ha mostrato già un'ottima capacità atletica e Sousa potrebbe premiarlo con una maglia da titolare. Rientra anche Lorenzo Pirola, difensore divenuto ormai chiave per gli equilibri del pacchetto arretrato. Altro nodo da sciogliere riguarda il braccetto sinistro di centrocampo. Il titolarissimo Domagoj Bradaric partirà dalla panchina a causa di un affaticamento muscolare accusato in allenamento qualche giorno fa. Sull'out mancino potrebbe andare Pasquale Mazzocchi, che tornerebbe così sulla fascia opposta nel ruolo avuto tante volte sotto la gestione di Davide Nicola. A quel punto, il cipriota Grigoris Kastanos potrebbe essere utilizzato come esterno destro e in appoggio - arretrato - ad Antonio Candreva.

Infine, rimane il nodo legato all'attacco. Candreva è intoccabile e agirà alle spalle dell'unica punta in campo. Dia, pur non essendo ancora al meglio della condizione, dovrebbe ritrovare una maglia da titolare. Accanto a Candreva, invece, giocherà uno tra Martegani e Botheim.

Udinese, tanti problemi offensivi

Dall'altra parte, gli ospiti si trovano con una situazione davvero complessa dal punto di vista offensivo. I friulani saranno orfani di bomber Beto, che l'anno scorso è stato il centravanti necessario e fondamentale per migliorare la media realizzativa. Oggi a Salerno ci sarà la prima vera occasione per un giovane e promettente bomber italiano: Lorenzo Lucca. Classe 2000, Lucca spicca per doti fisiche. Probabile che, in marcatura sull'ariete friuliano, ci sarà il più prestante del pacchetto arretrato, Lorenzo Pirola. Poi, attenzione all'estro di Thauvin e alla qualità in mezzo al campo di Lazar Samardzic (a cui potrebbe essere riservato un "trattamento speciale", con una marcatura stretta da parte di uno dei due centrali).

La chiave sta a centrocampo

Sia la formazione di casa che quella ospite affolleranno la linea mediana del campo. I giocatori chiave del centrocampo saranno sicuramente Lassana Coulibaly (da un lato) e Lazar Samardzic (dall'altro). Se il primo offre tanta quantità e volume di gioco, il secondo è maggiormente legato al ruolo di impostazione. Ci sono tanti incursori in entrambe le compagini e le difese dovranno prestare particolare attenzione. La Salernitana sembra partire avvantaggiata per via della maggior facilità con cui trova la rete. L'Udinese, però, avrà dalla sua l'arma Lucca, che può fare molto male sui calci piazzati e che, come abbiamo già visto, sono una "nota dolente" per la formazione di mister Sousa.

I granata dovrebbero puntare maggiormente a triangolazioni veloci e folate offensive via terra, considerata la "leggerezza" del reparto offensivo e le caratteristiche più da seconda punta e trequartista di Botheim rispetto a un bomber di ruolo.

Le probabili formazioni di Salernitana-Udinese. Linee di centrocampo affollate

Mai come oggi, la probabile formazione della Salernitana è un autentico rebus, considerate le tante possibilità a disposizione di Sousa. Tra i convocati, figurano anche i nuovi acquisti Jovane Cabral e la punta nigeria Ikwuemesi.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Kastanos, Legowski, Coulibaly, Mazzocchi; Candreva, Martegani; Dia. Allenatore: Paulo Sousa.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. Allenatore: Sottil.