Salernitana, Milan ad OttoChannel: "Seguiamo giocatori interessanti" E sulla numero 9 libera: “Chiedete a Morgan nelle prossime ore…”

L'amminstratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan ha seguito l'esordio casalingo dagli spalti dell'Arechi (match finito per 1-1 con gol di Samardzic e Dia). Intervenuto nel corso di Offside, il post-gara di OttoChannel dedicato alla Salernitana, il dirigente granata ha parlato dei nuovi arrivati e dei possibili ultimi colpi di mercato.

Prima, però, Milan ha fatto una valutazione sintetica del match. "L'Udinese è una squadra semplice e muscolare. Sapevamo che era una sfida molto complicata. L'inizio ci ha fatto penare e soffrire, poi Sousa è stato bravo a raddrizzare la situazione".

Sui nuovi acquisti. "Devo dire che abbiamo avuto un riscontro molto positivo e questo ci lascia ben presagire per la prossima sfida, che sarà complicata, come quella di una diretta concorrente come il Lecce. Sicuramente la strada è questa".

Un numero di maglia importante è ancora vacante

Sul mercato e gli ultimi possibili colpi. "Sappiamo che il direttore De Santis sta agendo, questa è una fase interessante del mercato. Ci sono dei giocatori che stiamo seguendo da qualche settimana ma mi fermo qui. Io mi occupo di una gestione a 360 gradi del club". E sulla numero 9 ancora vacante, Milan risponde sornione: "Chiedete a Morgan nei prossimi giorni. Anzi: nelle prossime ore".