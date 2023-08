Salernitana, parte il rush finale di mercato: caccia agli ultimi colpi Boadu del Monaco resta più di un'idea, con il Rennes si tratta per Tchaouna

«Sappiamo che il direttore De Sanctis sta agendo, questa è una fase interessante del mercato. Ci sono dei giocatori che stiamo seguendo da qualche settimana ma mi fermo qui». Uscendo dall'Arechi lunedì sera, l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan ha, di fatto, avviato il rush finale di mercato in casa granata.

Le priorità del cavalluccio marino sono due: una prima punta e un esterno destro offensivo. De Sanctis continua a dialogare con il Monaco per Myron Boadu, calciatore che è in uscita dopo l'arrivo nel Principato di Folarin Balogun. Torino e Bologna pure avevano chiesto informazioni per l'olandese salvo, poi, virare su altri obiettivi: i granata sono vicini a Zapata, i rossoblu seguono Bayo che piace anche alla Salernitana. De Sanctis, poi, continua a dialogare con il Rennes per l'esterno offensivo Loum Tchaouna. L'agente del calciatore è arrivato a Milano e nelle prossime ore proverà a chiudere con la Salernitana. Non è da escludere che sui titoli di coda del mercato possa arrivare anche un esterno mancino come alternativa a Bradaric. Intanto la Salernitana è attiva anche sul fronte delle uscite: Julian Kristoffersen è passato a titolo definitivo all'Ancona; Francesco Orlando è vicinissimo al Taranto che ha bruciato in volata il Foggia. Restano da sistemare soltanto Simy e Valencia: il primo piace a Cosenza e Sampdoria ma la Salernitana dovrà accollarsi parte dell'ingaggio per riuscire a chiudere la cessione; il secondo, invece, potrebbe tornare a giocare in Cile.