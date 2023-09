Salernitana, scoppia il caso Dia: l'attaccante non è convocato per Lecce Stoccata di De Sanctis al Wolverhampton che ha tentato il calciatore: "La Salernitana non dimentica"

“Dia non è stato convocato perché, evidentemente, in queste ultime 48 ore per atteggiamenti e comportamenti non ha dato al mister l'idea che potesse affrontare una partita complicatissima come quella contro il Lecce”. Il fulmine a ciel sereno è arrivato sui titoli di coda della conferenza stampa convocata dal ds della Salernitana, Morgan De Sanctis per fare il punto sul mercato. Il dirigente granata già in apertura aveva lanciato un messaggio (in inglese) ai dirigenti del Wolverhampton che giovedì notte avevano provato a mettere a segno il colpo Dia al fotofinish. “Mi permetto di lanciare un messaggio”, ha tuonato De Sanctis parlando in inglese. "Niente contro i tifosi e la proprietà di un club storico di Premier League ma chiedo rispetto per me, per il mio presidente e per la mia società: la Salernitana non dimentica”.

Poi, entrando nel merito dell'offerta, ha precisato: “Giovedì notte abbiamo ricevuto un'offerta di prestito con diritto di riscatto. Non vi do i numeri del diritto di riscatto perché altrimenti creo un incidente diplomatico. Mi dispiace che nessun dirigente inglese mi abbia contattato. Questa cosa ha toccato la sensibilità di un uomo come Dia. Ma mi aspetto che nell'ambito di un rapporto di soddisfazione reciproca e di rispetto dei contratti, si possa andare avanti come abbiamo fatto già lo scorso anno”. Un pensiero poi precisato ulteriormente: “Dia per comportamenti avuti in queste ultime 48 ore non è stato convocato. La società e l'allenatore hanno condiviso che emotivamente non era pronto come lo sono gli altri per affrontare una partita difficile come quella di Lecce”.

Uno strappo che si proverà a ricucire subito dopo la sfida del via Del Mare. L'obiettivo della Salernitana, infatti, è di avere a disposizione Dia almeno per i prossimi sei mesi prima della nuova finestra di mercato. Ma le parole di De Sanctis sul mercato degli svincolati rendono percorribili diverse interpretazioni. “Fino al 20 settembre sono aperti mercati, alcuni dei quali anche ricchissimi. Noi siamo molto attenti anche sugli svincolati. In caso di emergenza abbiamo delle soluzioni a cui guardiamo ma solo in caso di emergenza”.