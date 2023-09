Lecce-Salernitana 2-0, D'Aversa: "Si è creato senso d'identità" Tutta la soddisfazione del tecnico della formazione salentina alla fine del match.

Il tecnico dei salentini Roberto D'Aversa si presenta ai microfoni di DAZN. Un commento breve e positivo a favore dei suoi giocatori, dopo la vittoria del Lecce sulla Salernitana per 2-0.

D'Aversa afferma che "Siamo i più giovani di Serie A. L'unico difetto di queste tre partite è che ci potevano mancare i duelli difensivi. Ma sono molto soddisfatto di lavorare con un gruppo molto giovane, perché non devi stare lì a gestire, puoi fare tutto alla massima intensità. Nonostante i tanti stranieri, si è creato già un senso d'identità".

Per Krstovic "Abbiamo controllato il lavoro settimanale prima che arrivasse qui - un po' in ritardo per questioni burocratiche - e ha fatto due gol con solo una fase di rifinitura. Ha qualità importanti. Tutti i ragazzi hanno conquistato questi punti in maniera meritata. Non c'è stato un solo giorno dal ritiro in poi in cui mi sia dovuto arrabbiare con loro".

Infine, un piccolo retroscena sul match. "A Banda ho detto di non cadere in tranelli e compromettere la partita".