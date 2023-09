A Granatissimi, l'opinione dei tifosi sul caso Dia: sostegno alla società I supporter si sono espressi sul braccio di ferro con l'attaccante senegalese

Per la puntata del 5 settembre di Granatissimi abbiamo chiesto ai tifosi la loro opinione riguardante il caso Dia. Il bomber senegalese non è stato convocato per la trasferta di Lecce e ad annunciarlo è stato lo stesso De Sanctis in conferenza stampa. Poi, nel post-partita dell'incontro di Via del Mare, Paulo Sousa ha parlato di una mancata convocazione per problemi fisici del giocatore. Una situazione quindi confusionaria e che tiene tuttora banco, con la società che approfitterà della pausa per mettere ordine dopo aver multato il giocatore.

La maggior parte dei tifosi si trova d'accordo con la società e a sostegno della stessa. Molti sono favorevoli alla multa, altri invece danno priorità a ricucire lo strappo.

Dia ha sbagliato. Ora, mediare

"Bisogna trovare la quadra con Dia per il bene di tutti anche di Dia e l'anno prossimo sarà ceduto ad un top club - afferma uno dei primi tifosi a commentare -. Multare, inasprisce soltanto gli animi se si vuol fare muro contro muro su tutto, non camperemo a lungo in A. Il calciatore ha sbagliato ma bisogna ragionare e mediare". Commenti simili da un'altra sostenitrice, che sostiene che il provvedimento sia giusto ". La Società ed i contratti vanno rispettati. Ora però bisogna mediare, ragionare e trovare una soluzione. Per il bene di tutti, dei tifosi, della nostra amata Salernitana".

C'è chi invece pensa che sia fondamentale, in primis, ricucire, ed evitare di alimentare tensioni con il calciatore. "Io credo che non vadano alimentati altri dissapori. Dia è un calciatore della Salernitana e deve scendere in campo e comportarsi da professionista come tutti noi facciamo sul luogo di lavoro. Qualora continuasse a comportarsi male si prenderanno provvedimenti".

Il commento sintetico che meglio racchiude la tonica dei commenti è questo: "Mediare è la cosa migliore, altrimenti non giocherà più con l'impegno dovuto. Già abbiamo perso Bonazzoli".

Una situazione da risolvere all'interno

Un tema poi molto importante riguarda la mediaticità del caso. Alcuni tifosi, infatti, vedono questa dinamica come privata, interna allo spogliatoio, e che si sarebbe dovuta risolvere all'interno, per evitare ulteriori dissapori e contrasti.

Un tifoso sostiene che "Se la società ha adottato tale provvedimento sicuramente avrà valutato bene la situazione. Per quanto riguarda le dichiarazioni del mister a fine partita in sala stampa sulla qualità e valore della rosa rispetto allo scorso anno, mi auguro che possa essere un alibi per le prestazioni in campo da parte di alcuni calciatori. Queste affermazioni andrebbero dette in camera caritatis".

Un altro supporter, infine, pone l'accento su alcune dichiarazioni valutate fuori posto."Sono uscite troppe notizie fuori dallo spogliatoio. Sousa si lamenta in sala stampa da più di un mese è un atteggiamento destabilizzante che da poca fiducia alla squadra e ricordiamo che il signorino in estate stava facendo le valige per Napoli. Dia va multato così impara, ok è forte ma non significa che deve fare quello che vuole, poi va chiarito tutto e se ammette le colpe fatelo tornare in squadra. De Sanctis finora non ha sbagliato però c'è bisogno che ricomponga i pezzi fuori posto".