Salernitana, Dia si ferma durante l'allenamento con la Nazionale senegalese Il calciatore alla vigilia di Lecce aveva lamentato fastidi al ginocchio, la società resta vigile

Boulaye Dia, come riportato da alcuni media senegalesi, ha dovuto lasciare anzitempo l'allenamento di squadra per un problema fisico. L'accadimento è stato documentato anche da un video nel quale il forte attaccante senegalese lascia il campo toccandosi la gamba. Una notizia monitorata con particolare attenzione dalla Salernitana che nei giorni scorsi è arrivata allo scontro con l'attaccante.

L'infortunio di Boulaye Dia e la ricostruzione di ciò che si sa fino a questo momento

Il caso Dia è esploso poche ore dopo la chiusura del calciomercato. Alla vigilia della trasferta di Lecce, Morgan De Sanctis aveva annunciato l'esclusione del giocatore, facendo riferimento ai constrasti e le instabilità sorte dalla mancata cessione al Wolverhampton. Nel post-partita del match in terra salentina, Sousa aveva invece espresso una visione diversa, legata a problemi fisici riscontrati dal giocatore. L'attaccante sul finire della scorsa settimana si è realmente sottoposto a dei controlli medici che, tuttavia, hanno dato esito negativo.

L'arrivo di Dia nel ritiro con il suo Senegal, dunque, è stato attenzionato, proprio per avere qualche indizio sul suo stato di forma. Il giocatore ha sì cominciato ad allenarsi regolarmente con i compagni di nazionale ma nell'ultima seduta si è fermato, lamentando un problema fisico. Da capire l'entità dell'acciacco: al momento non vi sono comunicazioni ufficiali e la Salernitana non ha ricevuto alcun tipo di informazione da parte del calciatore.

Massima attenzione al ginocchio operato questa estate

Va ricordato che il bomber granata si è sottoposta a un'operazione al ginocchio alla fine della scorsa stagione e non ha potuto svolgere l'attività di preparazione atletica insieme al resto del gurppo. Sicuramente, questo nuovo elemento sarà da tenere in considerazione nella valutazione generale della situazione di Boulaye Dia. Proprio nei giorni precedenti alla trasferta di Lecce, il senegalese era stato sottoposto ad una risonanza che non aveva evidenziato problemi. Al ritorno in Italia, sarà necessario - per Boulaye - sottoporsi ad ulteriori accertamenti per capire se ci sarà bisogno di lavorare ulteriormente sulla fase riabilitativa. Ma la Salernitana intende soprattutto chiarire ciò che non è andato negli ultimi giorni di mercato, nella speranza di riuscire a ricucire lo strappo con l'attaccante. La punta di diamante dei granata rimane il più importante patrimonio di questa società (stimato nel valore di 25 milioni di euro) e andrà necessariamente preservato.