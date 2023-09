Italia U21-Lettonia U21 0-0, prima da capitano per il granata Pirola Il difensore centrale ha vestito, per la prima volta, la fascia di capitano della nazionale

Buona la prima per Lorenzo Pirola con la fascia al braccio dell'Italia U21 e almeno per quanto riguarda il "suo mestiere". Il roccioso difensore granata è stato inossidabile, nel match contro la Lettonia U21 (0-0 il finale) non si sono corsi pericoli e uno dei titolarissimi di Sousa si è ampiamente meritato la sufficienza. Purtroppo, però, gli azzurrini non sono riusciti a trovare la via del gol, nonostante il notevole possesso palla (72%) e la gran mole di gioco prodotta, che ha portato a ben 18 conclusioni (di cui 7 indirizzate verso lo specchio della porta difesa da Beks).

Lorenzo Pirola capitano dell'Italia U21: "Emozione bellissima e riconoscimento importante"

E così, proprio il nuovo capitano dell'under 21 ha parlato ai microfoni di RAI Sport nell'immediato post-partita definendola "un'emozione bellissima, un riconoscimento e una responsabilità importante. Non è stato l'esordio che speravamo e abbiamo sprecato tante occasioni. Questa è la classica partita in cui se sbagli tanto e non la sblocchi subito, poi le cose si complicano. Ci conosciamo da poco con il gruppo ma è normale venire qui in Lettonia e fare la partita. Invece non siamo riusciti a far gol, contro una squadra molto organizzata".

Ha chiuso, con una nota di amarezza, uno dei pilastri difensivi della Salernitana. Adesso, testa al match di martedì 12 settembre contro la Turchia, per mettersi subito per il buon cammino per la strada che porta agli Europei di categoria.

Ricordiamo che solo la prima in classifica del girone avrà l'accesso garantito alla fase finale degli europei. Poi, le migliori tre compagini finite al secondo posto nel girone, staccano il ticket per Euro 25. Le altre, invece, si giocheranno l'accesso con un turno ulteriore.

Oltre a Lorenzo Pirola, anche tanti altri giocatori della Bersagliera sono stati convocati nelle rispettive selezionali.