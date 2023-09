Salernitana, il punto sui Nazionali: Legowski fa assist. Pirola capitano U21 Debutta anche Andres Sfait con la Romania U20. Panchina per Gyomber e Coulibaly

Oggi si chiude la prima tranche di incontri internazionali, tra amichevoli e match di qualificazioni per le varie competizioni continentali. La Salernitana ha mandato ben otto elementi in ritiro con le rispettive nazionali e spiccano le prestazioni di Pirola (prima volta capitano dell'Italia Under 21) e del neo-acquisto Legowski, rimasto in campo per tutto il match contro il Kosovo e autore dell'assist del raddoppio. Vediamo, nel dettaglio, la prestazione di ognuno dei giocatori impegnati in questi giorni con le rispettive rappresentanze nazionali.

Chi ha giocato, ha fatto bene: il recap della "Salernitana nazionale"

Lorenzo Pirola ha fatto il suo esordio con la fascia al braccio nell'Italia Under 21, nel primo match di qualificazione per Euro '25, contro la Lettonia Under 21. Pirola è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, offrendo una prestazione di grande solidità, al netto dell'impegno non proprio proibitivo. Gli azzurrini non sono riusciti a capitalizzare la mole di gioco prodotta e il risultato è rimasto sullo 0-0.

Mateusz Legowski, convocato con la Polonia Under 21, ha dato il suo contributo alla causa nella vittoria netta contro il Kosovo Under 21 (match finito 3-0 per i biancorossi). Legowski ha infatti prodotto l'assist per il raddoppio della Polonia. Il centrocampista granata è partito titolare ed è rimasto in campo fino alla fine del match.

Grigoris Kastanos (Cipro) ha avuto una buona prestazione personale nel match contro la Scozia, ma i britannici si sono imposti fuori casa per un netto 0-3. Il cipriota è uno dei pochissimi ad aver meritato la sufficienza, giocando da trequartista alle spalle dell'unica punta Sotiriou.

Il giovane di belle speranze Andres Sfait ha giocato invece due giorni fa con la sua Romania Under 20 contro i pari categoria della Repubblica Ceca. I rumeni si sono imposti in casa per 2-0 e Sfait è partito da titolare rimanendo in campo per oltre un'ora di gioco.

Panchina per due pilastri granata

Norbert Gyomber, leader della difesa granata, è rimasto in panchina nella sconfitta per 0-1 della sua Slovacchia contro il Portogallo. Anche Lassana Coulibaly non ha visto il campo nella partita tra il suo Mali e il Sudan del Sud. I maliani si sono imposti con un perentorio 4-0, chiudendo il proprio girone di qualificazione per la prossima Coppa d'Africa al primo posto, con 5 vittorie e 1 sola sconfitta.

Dia non giocherà. Ochoa atteso da un'amichevole contro l'Australia

Boulaye Dia non è stato convocato per l'incontro di oggi contro il Rwanda. Il match odierno ha una scarsa rilevanza per i leoni di Teranga, che sono già sicuri di approdare alla fase finale della Coppa d'Africa. Per questa notte (ore 4:00 italiane) scende in campo la Tri di Guillermo Ochoa, nell'amichevole internazionale tra Messico e Australia.