È (ancora) calciomercato: ufficiale Diego Valencia in prestito all'Atromitos L'attaccante avrà la sua chance di riscatto nel massimo campionato greco

Anche se la finestra di mercato in Italia è chiusa da una settimana, c'è ancora tempo per chiudere operazioni in uscita verso altri mercati. Tra questi, c'è quello greco. E proprio lì, all'Atromitos, Diego Valencia proverà a riscattarsi dopo una lunga stagione in ombra. La nota stampa della società recita che "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atromitos per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’00 Diego Valencia".

L'occasione giusta per riscattarsi

L'attaccante cileno, 23 anni e già un trascorso importante nell'Universidad Católica de Cile (squadra più importante del Paese), vanta oltre 100 presenze ufficiali, molte di queste anche nella massima competizione continentale americana (la Copa Libertadores). Diego Valencia era arrivato come possibile promessa per il futuro, ma il giocatore non ha ha avuto la resa che ci si aspettava.

Questa estate non ha mai forzato la cessione o avanzato pretese particolari. Almeno tre sono state le trattative saltate proprio in fase di definizione. Ora, Valencia ha una seconda possibilità, in una squadra di massima divisione greca che lotterà per non retrocedere.

A Salerno, rimane il "rebus" Simy

Adesso, l'unico esubero rimasto in città è Simy, attaccante giunto a Salerno dopo la promozione in serie A con tutti gli onori del caso ma finito ben presto nel dimenticatoio. Dopo due deludenti esperienze in prestito al Parma e al Benevento, le quotazioni dell'ex idolo di Crotone sono crollate. Ora, l'attaccante non ne vuole sapere di muoversi, nonostante siano arrivate offerte molto allettanti per lui, anche dal punto di vista economico.