Salernitana, Coulibaly lascia il ritiro del Mali: Sousa in ansia per il mediano Da valutare l'entità del problema fisico accusato dal centrocampista

La maledizione delle Nazionali si abbatte anche sulla Salernitana. Dopo aver appreso dell'infortunio muscolare subito da Boulaye Dia, il club granata rischia di perdere anche Lassana Coulibaly. La stampa maliana ha, infatti, rilanciato la notizia dell'infortunio del centrocampista che si appresta a lasciare il ritiro della Nazionale per far rientro in Italia. Al momento non è ancora nota l'entità del problema che sarà approfondito dallo staff medico della Salernitana. Da quanto filtra, però, potrebbe trattarsi di un vecchio acciacco che sarebbe stato gestito dal calciatore granata. Coulibaly, infatti, venerdì non è sceso in campo nel match contro il Sudan.

Anche durante gli allenamenti - come si evince dai video pubblicati dai canali ufficiali della Federazione maliana - si sarebbe gestito per evitare che il problema potesse peggiorare. Al momento, però, le notizie sono ancora molto frammentarie e soltanto una volta rientrato in Italia si potrà capire con maggior certezza la condizione fisica del centrocampista. Sousa incrocia le dita e spera che si tratti soltanto di un piccolo acciacco: all'orizzonte, infatti, ci sono le due sfide casalinghe contro Torino e Frosinone, per le quali la Salernitana sarà già priva di Dia.